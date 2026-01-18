Ti si najbolji Zoričin kandidat! Dragana Mitrović ZAPALILA SCENU, katapultirala se u sledeći krug!

Oduvala sve.

Sledeća kandidatkinja koja je izašla na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" bila je Dragana Mitrović, koja se ovoga puta odlučila za pesmu Tijane Bogićević "Hajde onda ništa", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Zatim je izvela i čuveni hit Vanne "Kao da me nema tu". Ona je dobila sva četiri "Da" i prošla direktno u naredni krug.

- Jako sam te detaljno posmatrala i moram da te kritikujem. Prvo ću reći nešto jako lepo, prelepa si, stajling boli glava, šminka, frizura, pun pogodak. Mentorka boli glava, migrena level. Tvoja boja glasa je brutalna, ti zvučiš kao neko ko je zvezda. Imaš specifičnu, masnu boju glasu, rođena si da budeš velika pevačica. A sad moram da te kritikujem, ti si jedna lenjivica, nisi uopšte vežbala, prvu pesmu nije znala gde ulazi, nije mogla da se sabere sa tempom. Ako budeš ovako radila ništa postići nećeš, ti si suvi prirodni talenat i lepotica, ali majndset način razmišljanja i pristup ovom poslom te deli između onoga da budeš upešna pevačica i imaš karijeru i da radiš u butiku. Čini mi se da si lenjivica koja ne shvata obziljno ovaj posao i potcenjuje svoj neverovatni talenat, sram te bilo što nisi 300 posto sebe dala. Ali da si talentovana i da si jedna od najboljih pevačica ovde jesi - rekla je Jelena.

- Odličan vokal, sve je to bilo super, malo mi je bilo kretanje invalidski, kao da si vezana za binu, ali nadam se da ćemo videti nešto sledeći put, a pevanje je bomba - rekao je Desingerica.

- Ja sam uživao jer sam imao utisak da ti pevaš sa nekim svojim zadovoljstvom. Da li si ti malo ljuljala u tempu, to može neko ko je siguran u osnovno gradivo. Ona kad je zaljuljala, stigla je na početak, nije mi smetalo, ali poštujem ono što je Jelena rekla. Druga pesma bila je dobra, ali bih se složio za taj korak levo, desno, bravo - rekao je Bosanac.

- Bila si jako dobra večeras, bravo, slažem se sa kolegama, dali su ti najdobronamernije savete. Mislim da si najbolji Zoričin kandidat, jako dobar ženski vokal, komercijalna, lepa, dobar pevač, dobra boja, čestitam - rekla je Viki.

Autor: R.L.