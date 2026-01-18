Zvučiš kao da si na helijumu! Veljko Jovanović dobio samo jedan glas: TO TI JE HITNA POMOĆ KOJA KASNI!

Jedva se provukao u baraž.

Veljko Jovanović sledeći je takmičar koji se predstavio ove noći i to pesmom "Ja ne pijem" koju u originalu izvodi Haris Džinović, a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon toga, Veljko je promenio stil te je otpevao pesmu Zdravka Čolića "Merak mi je". On je dobio samo jedno "Da", od Desingerice.

- Despić dođe kao hitna pomoć koja stalno kasni - rekao je Bosanac.

- Ovo je čisto iz humanitarnih razloga, dao sam Zorici, hajde da dam i mojoj Viki. Nije bilo za četiri "Ne" - rekao je Desingerica.

- Ako navodimo stalno na pomoć, evo daću i ja da. Ja tvrdim da je bio za četiri "Ne", malo je bio bolji od moje kandidatkinje koja je ispala - rekao je Bosanac.

- Ovaj tvoj kandidat je dobio jedan glas kao hitna pomoć koja dođe sat vremena kasnije da konstatuje da nema pomoći. To je ovaj glas Da, ti dečko zvučiš kao da si na helijumu, toliki muškarac sa glasom bečkog dečaka, to jednostavno nije dobro - rekla je Jelena.

- Obe pesme pogrešne, da si uzeo Harija Mata Harija da cijučeš nešto gore, onda Čolina pesma nije urađena fraza, falš je bio. Nije pogodio intonaciju. Nemoj se ljutiti pogrešno izabrane i prva i druga pesma, možda možeš pevati, ali ja to večeras nisam čuo. Nije problem pogrešiti, problem je sve vreme grešiti - rekao je Bosanac.

- Ako prođeš, možda da pevaš Dženana Lončarevića, Harija, on ima tu visinu, tu nežnost, i mene je zabolelo to što su rekli - rekla je Zorica.

Autor: R.L.