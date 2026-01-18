Za dlaku mu izmakao direktan prolaz! Robert bukvalno režao na sceni, žiri mu poručio: Ipak je bilo previše!

AKTUELNO

Ni prejaka želja ne donese uvek dobro.

Sledeći kandidat ove noći bio je Robert Selinger koji je izveo Miligramovu pesmu "21. vijek", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Potom se odlučio za nešto "tvrđi" zvuk, pa je za svoje drugo predstavljanje odabrao pesmu Željka Bebeka "Kučka nevjerna". On je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Zorica dala "Ne".

- Bio je falš prvu polovinu druge pesme non-stop, to je jedini razlog, sve ostalo, mogla sam i da te slušam i da te ne slušam. Po meni nisi smeo da biraš Tifu i Bebeka to su ti glasovi gde se reži više, ne može obojicu, meni se to nije dopalo - rekla je Zorica.

- Jeste to tvoj fazon, ti si možda čak i previše režao, bilo je to dobro, zaslužio si moj glas, ako prođeš dalje možda malo manje gasa u pevanju, inače stajling ti je super, želeo si previše, možda je želja bila previše jaka - rekla je Viki.

- Ta muzika se tako peva, potrudio se za stajling, što se mene tiče to je da - rekao je Desingerica.

- Ja bih se najpre složio sa Zoricom, trebalo je malo jače pevati, dobro je bilo to, prvi deo je stvarno bio dok se ukrcaš. Ja trud poštujem, ali na tu tvoju mladalačku visinu ko te upropasti sa tim mantilom, još ti i pupa ispala, tvoj kreator sve je istakao što ne treba - rekao je Bosanac.

- Moj kandidat je izgledao kao neki srednjevekovni borac za sveti gral, na njegovu građu je ovo bilo specifično, originalno i drugačije. Ja ću reći da je bio jako dobar, poštujem kad neko ima i previše želje. Meni je bilo dobro - rekla je Jelena.

