ZAKUCAVANJE ZA KRAJ! Zoran Spasov digao ceo studio na noge, prošao direktno u treći krug!

Žiri oduševljen, publika još više.

Poslednji takmičar u ovoj epizodi "Pinkovih zvezda" bio je Zoran Spasov koji je izveo narodnu pesmu "Makedonsko devojče", a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga, on je ostao u ovom, dobro poznatom maniru, pa je otpevao još jednu makedonsku narodnu pesmu "Stani mome da zaigraš". On je dobio sva četiri "Da" i direktno prošao u sledeći krug.

- Bajiću moj, svaka čast, pokazao si kako makedonac treba da peva i kako ti uživaš u tome što radiš, tako se uživa, tako je to kad te boli uveo i dobro zvuči, svaka čast - rekao je Desingerica.

- Dobar odabir pesama, dobra energija, onako celokupno bio si mi super, ma bravo, super - rekla je Viki.

- Ja bih volela da i u trećem krugu otpevaš jednu makedonsku, nemoj da izostaviš, ja ti savetujem, zaista si drugačiji, pamtimo te. Nemoj da menjaš melodiju, melodija prve pesme ne traži onaj kraj, da je kompozitor hteo, to bi se desilo - rekla je Zorica.

- Ja ću da radim kako ja mislim, a ti nemoj da glasaš - dobacio je Bosanac.

- Ti hoćeš da mi kažeš da je ovo bilo dobro - navela je Brunclikova.

- Ovo je spremljen kandidat, da izazove euforiju kod publike - rekao je Bosanac.

- Veliki pozdrav za bratsku Makedoniju, vi ste divan narod, ne sme niko da vas dira, veliko srce, velika duša, divan narod i mi to ovde nagrađujemo. Ti si imao sve što muzika treba da ima - rekla je Jelena.

Autor: R.L.