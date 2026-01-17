KURCŠLUS NA SAMOM POČETKU! Karleuša ismevala Viki, ona joj poručila: Treba ti malo veći koeficijent inteligencije!

Njih dve ne planiraju da spuste loptu.
Odmah nakon nastupa Serafine Gjorbašlieve došlo je do manje rasprave menju članovima žirija oko toga ko će prvi da komentariše kandidatkinju.
- Nema problema, ja dajem Zorici prvo reč, pa ću ja onda - rekla je Viki iako se prva javila za komentar.
- Ne daješ ti meni, je tebi prepuštam jer si tako želela - navela je Zorica.
- Kod Zorice nema ljubavi, nema opuštanja, uvek si spreman na gotovs da opali negde - rekla je Viki.
- Zorica specifično pokazuje ljubav, kao u školici kad te dečak povuče za kikicu, a zapravo mu se sviđaš - dodala je Karleuša.
- Znači onda mene ona najviše voli. Jelena, je l' si gledala onaj crtani kad kažu šta piše ovde "BENZIN", kako se to zove: Voda... Tako da, otkad se ovo zove ljubav - istakla je Viki.
- Smejaću se na silu toj fori zato što si častila - bila je ironična Jelena.
- Treba malo veći koeficijent inteligencije da bi to ukapirala - rekla je Viki.
- Evo i na to ću se nasmejati, ali nemoj da preteruješ, jer imam neku granicu - istakla je Karleuša.
- Jelena nije gledala crtaće za decu - dodala je Miljkovićka.
- Samo za odrasle, da - navela je Jelena.
