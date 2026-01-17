NAPUNIĆEŠ GAĆE AKO PROĐEM PORED TEBE! Zorica i Desingerica RATUJU KAO NIKAD do sad, on povikao: Produkcijo, OBEZBEĐENJE!

Uplašio se kada je Zorica ustala sa svog mesta.

Tokom komentarisanja kandidata Ivana Barišića, došlo je do novog verbalnog okršaja između njegovog mentora Dragomira Despića Desingerice i Zorice Brunclik. Naime, Desingerica je pokušao da "pomogne" Zorici da dovrši svoj komentar, a ona se odmah iznervirala.

- Ti si meni bio čvrst, stamen, tačan. Sve u svemu, nisi napredovao, jer ja vrlo...

- Čujem! Da pomognem, Zorice, ovo je bilo drugarski - dobacio je Desingerica.

- Je l' ti nisi sam sebi smešan. Ti bi trebalo da budeš sam sebi smešan, govorim momku koji je tvoj kandidat. Kakve veze ja imam s tobom, nemoj ti meni da pomažeš bato! Hoćeš da kažeš da sam ja senilna baba - povikala je Zorica i ustala sa svog mesta.

- Despiću, sedi na mesto brzo, razredna stiže - rekla je Jelena Karleuša.

- Ovo su teške reči, da kažeš da sam ja senilna baba - bila je besna Brunclikova.

- Nije rekao, je l' neko ovde čuo te reči. On nije nevaspitan da bi tako nešto rekao - povikala je Viki.

- Ja bih apelovao na produkciju da mi dovede obezbeđenje - rekao je Desingerica.

- Sad će da napuni gaće ako još jednom prođem pored njega. Niko ne traži pomoć od tebe, tebi treba pomoć - rekla je Zorica.

Autor: R.L.