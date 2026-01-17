Svašta sam ja čitala, sad ste u ljubavi, ali... Viki UPERILA PRSTOM na prijateljstvo Zorice i Jelene! Nisu uvek bile DRUGARICE!

Ne zaboravlja.

Iako su sada u "Pinkovim zvezdama" skoro pa tandem, Zorica Brunclik i Jelena Karleuša nisu uvek bile prijateljice, na šta ih je ove večeri Viki Miljković podsetila, zbog čega se Jelena pobunila.

- Mi mnogo volimo i pošutujemo Zoricu, ja nju toliko volim, meni je ona šećer, slaba sam na nju - rekla je Jelena.

- Ja znam, sad je ljubav među vama, prvo je bilo nešto drugo, pa sad ljubav, to je super. Svašta sam ja čitala - navela je Viki.

- Zašto si čitala, zašto guglaš o nama - pitala je Karleuša.

- Ja mnogo godina imam, svašta nešto znam. Mnogo godina karijere i rada stoji iza mene pa znam svašta nešto - istakla je Miljkovićka.

Autor: R.L.