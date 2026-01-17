PROKLJUČALA KAO LONAC! Desingerica opet dobacivao, Zorica krenula ka njemu, Despić ZAKUKAO!

Ponovo je zvao obezbeđenje u pomoć.

Tokom komentarisanja Gorana Milijaševića njegova mentorka Zorica Brunclik ponovo se sukobila sa Dragomirom Despićem Desingericom. Naime, Despić je ponovo pokušao da joj "pomogne" da završi misao, zbog čega je Zorica pobesnela.

- Iskreno rečeno, od svega najviše.... - počela je Zorica, a onda ju je Desingerica prekinuo.

- Tebe uvažavam - dobacio je Despić, pa se odmah pokajao.

Zorica je krenula ka njemu, a on je povikao.

- Ognjene, zovi obezbeđenje, molim te - vikao je Desingerica.

- Od mene se bojiš... Ja ni moju decu nisam po guzi bila, ali da traži obezbeđenje, ovde je došao kraj - rekla je Zorica.

Autor: R.L.