Ti si nevaspitan, nisi dobio ni kesu makarona! Zorica GORI OD BESA zbog Desingerice, urla iz petnih žila!

Foto: TV Pink Printscreen

Haos neviđenih razmera.

Nakon što je Ana Jokić završila svoj nastup, i nakon komentara žirija, Zorica Brunclik se javila za reč, te je želela da replicira Desingerici.

- Ne mogu više da trpim uvrede ovog stvorenja ovde, kome se svi uvlačite, čast izuzecima. Hoću da kažem da mi je dosta uvreda koje on izgovara na moj račun, jer sam ovde ja jedino pevač. Ja sam neko ko radi punom parom, aktivan, aktuelan, održavam koncerte. Odlikovana sam, ne postoji nagrada koju nisam dobila - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je bre, Zorica, Zorica! Najbolja si, najjača si - vikao je Desingerica.

- Jedna od poslednjih nagrada koju sam dobila je orden predsednika republike za ukupan doprinos kulturi u muzici. Zatim sam dobila "Zlatnu pticu" koje dodteljuje udruženje umetnika Srbije, i molim da se ne pljuje po tome da li ja radim ili ne radim, da li sam zastarela - navela je Zorica.

- Ova riba jela pečurke - dodao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ta deca su vaspitana, a on je nevaspitan, ti nikad nisi dobio ni kesu makarona, nemoj se smejati mojoj nagradi - vikala je Zorica.

- Nisam nikad ni kestenje dobio, a kamoli zlatne ptice - rekao je Despić.

Autor: R.L.

