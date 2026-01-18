AKTUELNO

Domaći

PUČE OBRAZ! Jelena LUPILA ŠAMAR Desingerici, pa se brutalnim rečima obratila Viki!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao.

Nakon što je Voislav Mutić završio svoj nastup i saslušao komentare žirija, došlo je do rasprave između njegove mentorke Jelene Karleuša i Dragomira Despića Desingerice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve se slažem sa Bosancem - naveo je Desingerica.

- Konačno da oraspoložiš tečku Vidojku u Kanadi, kaže bio tako dobro dete, malo priglup ali dobro, dete - rekao je Bosanac.

- Bosanac, upravo su svi promenili kanal, niko ne želi da sluša o Desingericinoj tetki. Prvo, Despić koji je večeras davao i šakom i kapom, i onim najgluvljim kandidatima dao glas, a nisi dao ovom dečku koji jako lepo peva - vikala je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad sam dao šansu - pitao je Despić.

- Večeras nekoliko puta. Ja neću pričati o tvojoj tetki iz Pržogrnaca. Pogrešio si što nisi dao da, jer si gluvaćima davao. Ogrešio si se. Viki, hvala ti. Ovaj dečko je zaslužio mnogo više - rekla je Jelena.

On je potom prišao Jeleni, a ona mu je lupila šamar.

Foto: TV Pink Printscreen

- Viki kontroliši svoje usvojeno dete - povikala je Jelena.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

TREBA DA TE JE SRAMOTA: Žestok rat Viki i Zorice oko kandidata iz Sarajeva, pljušte prozvike (VIDEO)

Zadruga

Obratila se fanovima: Mina zatražila specijalan poklon za rođendan Anđela Rankovića! (VIDEO)

Domaći

NOA JE LJUT NA TEBE: Biljana očitala lekciju Luki, otkrila mu šta je Baja poručio, pomenula Anitu, pa priznala da se druži sa Durdžićima (VIDEO)

Zadruga

Izgledala je vrhunski: Šok u programu! Kačavenda pokazala koliko nema sujete, pa nahvalila Zoricu Marković! (VIDEO)

Domaći

SADA JE SVE JASNO: Maja priznala da li je pala na Asminov šarm, pa pomenula Staniju i njegov sukob sa Aneli (VIDEO)

Zadruga

Šok obrt: Jelena nazvala Rajačića folirantom, pokušala da pridobije Ivanovo poverenje, pa dobila hladan tuš! (VIDEO)