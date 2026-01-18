PUČE OBRAZ! Jelena LUPILA ŠAMAR Desingerici, pa se brutalnim rečima obratila Viki!

Ovo niko nije očekivao.

Nakon što je Voislav Mutić završio svoj nastup i saslušao komentare žirija, došlo je do rasprave između njegove mentorke Jelene Karleuša i Dragomira Despića Desingerice.

- Sve se slažem sa Bosancem - naveo je Desingerica.

- Konačno da oraspoložiš tečku Vidojku u Kanadi, kaže bio tako dobro dete, malo priglup ali dobro, dete - rekao je Bosanac.

- Bosanac, upravo su svi promenili kanal, niko ne želi da sluša o Desingericinoj tetki. Prvo, Despić koji je večeras davao i šakom i kapom, i onim najgluvljim kandidatima dao glas, a nisi dao ovom dečku koji jako lepo peva - vikala je Karleuša.

- Kad sam dao šansu - pitao je Despić.

- Večeras nekoliko puta. Ja neću pričati o tvojoj tetki iz Pržogrnaca. Pogrešio si što nisi dao da, jer si gluvaćima davao. Ogrešio si se. Viki, hvala ti. Ovaj dečko je zaslužio mnogo više - rekla je Jelena.

On je potom prišao Jeleni, a ona mu je lupila šamar.

- Viki kontroliši svoje usvojeno dete - povikala je Jelena.

Autor: R.L.