Nije loše, ali nije ni PORŠE! Nikola Đorđević razbio led, dobio šansu za baraž! (VIDEO)

Žiri je bio podeljen.

Prvi kandidat ove večeri u "Pinkovim zvezdama" bio je Nikola Đorđević koji je izveo pesmu Saše Matića "Kad ljubav zakasni", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoju drugo predstavljanje on je odbarao pesmu Ace Lukasa "Dobro jutro noći". Za svoje izvođenje dobio je dva "Da" od Zorice i Bosanca, dok su Viki i Desingerica glasali negativno.

- Nije mi upečatljivo bilo, okej mi je to vokalno, ali nije mi mega, Na toj prvoj pesmi gde je trebalo da budeš visok, da razvališ, možda je pogrešan odabir pesama, gde sam očekivao da razneseš bilo mi je kafić, lepo mi je bilo. Trebalo je da bude bolje i ovo glasanje realno, nije loše, ali nije ni porše - rekao je Desingerica.

- Jako lepa i interesantna boja glasa, imaš pesak u glasu, ja to volim i mislim da je dobro za svakog pevača koji se bavi komercijalnom muzikom. To je jako dobro. Prva pesma je bila korektna i zadovoljavajuća, druga pesma je bila haos, nesređeno, neupevano, ni početka ni kraja, bilo je dosta falševa. Mislim da si dobar kandidat, dobar potencijal, ali za tvoje večerašnje izvođenje, ovo je realna situacija - rekla je Viki.

- Iskreno rečeno, ti si se meni dopao u prvoj pesmi, jedino što sam ti stalno pokazivala da se nasmeješ malo, baš ti je legla, čvrsto, muški. U drugoj si bio falš da nema dalje, ali kasnije ćemo tražiti dlaku u jajetu - rekla je Zorica.

- On je bio dobar, međutim ja bih jednu stvar naglasio, od ove emisije ću ceniti stilsku doteranost pesama sa kojima se takmičite, to ću jako ceniti, nagrađivati i kažnjavati. Dao sam ti glas, da ne bih sad išao u dubinu svojih opservacija, dobar si, jedino vodi računa sledeći put da se vežeš za scenu jer smo dobili obećanje da ćeš poleteti, kako ćeš smršati - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.