Samo što nisi prevrnula očima, NEĆEŠ BITI ZVEZDA! Karleuša urnisala kandidatkinju, ostali članovi žirija joj dali PUNU PODRŠKU! (VIDEO)

Ko je u pravu, Jelena ili ostali članovi žirija?

Sanja Kostić naredna je kandidatkinja koja se predstavila žiriju i publici i to pesmom Zorice Brunclik "Moja zakletvo", a njen mentor je Desingerica.

Nakon prve pesme, ona je potpuno promenila ritam i stil, te je otpevala numeru grupe "Mazagin" - Ako poludim. Nakon izvođenja obe pesme, rezultat je bio jasan ona je dobila tri "Da", dok je samo Jelena dala negativan glas.

- Ova devojka baš šuri kako peva, trebalo je da bude u prethodnoj emisiji, zvučala je kao da ima rak grla, jedva je pričala, znam šta će im smetati, opravdano je što se toga tiče - rekao je Desingerica.

- Moram priznati da sam procenio da je vrlo ubedljiva pa i kad je grešila, činilo mi se da ti dobro pevaš, ali da si u problemu sa grlom. Tvoje nekretanje na sceni neću tolerisati, biću vrlo rigorozan. Daj svojoj mladalačkoj volji za životom, bori se, nemoj da ostavljaš mlako, cela interpretacija je bila znalački otpevana neinventivna - rekao je Bosanac.

- To je prava reč za tebe, neinventivna. Druga pesma je bila takva užasna katastrofa, bilo bi nefer da si imala sva četiri glasa, mislim da nisi bila ni za tri glasa. Zato ti imaš 29 godina a nisi ništa uradila, zato što ne emituješ ništa, nemaš nikakvu emociju, ne pokazuješ volju, želju, pogled ti je nezainteresovan, samo što nisi prevrnula očima. Da li to deluje tako jer si imala tremu, ali moraš na tome da radiš, delovala si nezainteresovano, moraš ispred ogledala da učiš da glumiš, da preneseš emociju na onoga ko te sluša. Vidim da si dobra devojka, moderna i fina, ali nikad nećeš biti zvezda - rekla je Jelena.

- Ovo je pesma koju je komponovao Kemiš, sa kojom sam ja pobedila na jednom festivalu, bravo, ti si jedini kandidat koji je dobio aplauz zbog pesme, nisi dve reči otpevala. Ja ne znam kako bi otpevala da si zdrava, ako si ovako bolesna pevala. Ali šta će ti druga pesma, ti si narodnjak, ti možeš da pevaš svaku narodnu pesmu, za sledeći krug da birate pesme koje pokazuju tvoj raskoš glasa i tvoju emociju - rekla je Zorica.

- Mislim da tebi druga pesma po žanru ne odgovara, biraj narodnjake, i kad si prehlađena, možeš to da izvučeš - rekla je Viki.

Autor: R.L.