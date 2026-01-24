Ne znaš da pevaš, treba odmah da ispadneš! Bosanac grublji nego ikad prema Pavlu, Zorica stala uz njega: Ovo je bilo nepristojno! (VIDEO)

Haos oko ovog kandidata!

Naredni takmičar koji je izašao na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" bio je Pavle Petković, koji je izveo pesmu "Da me nije", koju u originalu peva Željko Samrdžić, a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje Pavle je odabrao numeru "Tropiko benda" - Pusti ritam, a nakon izvođenja on je dobio tri "Da", a jedini negativan glas dobio je od Desingerice.

Ono što je interesantno jeste da je njegova podrška u bekstejdžu bila pevačica Tina Ivanović.

- Ja sam uvek gledao ko koliko glasova treba da ima - rekao je Desingerica.

Publika je potom počela da mu negativno usklikuje.

- Slušaj kako te pljuju. Sram te bilo - rekla je Zorica.

- Ispao sam ja Grdan na kraju - rekao je Desingerica.

- U pravu si, ja sad stojim iza tebe, dao sam da, ali si u pravu - rekao je Bosanac.

- Nije ovo mega, više je fora pevanje, više si performer nego pevač, nije muzička škola, nego treba da imaš ukupno, bitno je sve ukupno, ne samo pevački, nego sve ukupno, ti većinu imaš, imaš komunikaciju sa publikom, držiš publiku, to je po meni za da, ali ne za četiri da, Jelena je trebalo da da ne i uterala mi je Džonsona - rekao je Desingerica.

- BIću surovo iskrena, izgledaš kao supermodel, treba da se slikaš za Vog, treba da budeš svetska faca, prelep si, ne znam šta tražiš ovde, tvoje mesto je negde u svetu. Ti si brutalan kandidat. Razmišljala sam da li da ti dam kandidat, meni je on favorit, ljubomorna sam što je Zoricin kandidat. Nikada ti ne bih dala ove pesme, pesme su bile krindž, tvoje pevanje je bilo krindž, tvoje igranje je bilo bezveze, stajling ti nije išao ni sa pesmama ni sa energijom, početak problema je odabir pesama, To se pretvorilo u krindž. Ja bih sa ovim dečkom potpuno drugačije radila, on se više ništa ne bi pitao da je moj, on ne treba da bira sebi pesme, da ne treba više da igra, da priča između pesama, da ih poziva da tapšu, to me nervira, to je malo krindž. Ja bih s tobom milione zaradila, slikala bih te i poslala u sve svetske modne agencije. Molim te, daj mi ga, hajde da menjamo sličice - rekla je Jelena.

- Složila bih se sa kolegama da je veliki potencijal, njegov izgled, pristup, ali sve ostalo je bilo pogrešno - rekla je Viki.

- Ne treba da bude veseli zeka, nego da peva nešto kao ovaj mali što puni sad ove sale - rekla je Jelena, a Viki se nadovezala da je reč o Jakovu Jozinoviću.

- Ti ne znaš da pevaš, šta ti imaš problem, problem vibrata, imaš jareći vibrato, ne znaš da pevaš, ti si ošljar. Nema tu ukrasa da se sakrivaš, to su ravni tonovi, ti si isfalširao, nisi pola tonova otpevao, možeš da šarmiraš koliko god hoćeš, ali ne možeš da pevaš i prvu i drugu pesmu u falšu. Ne možeš da se frljaš. Treba da ispadneš odmah. Lep si, zgodan si, visok si, ali ne znaš da pevaš. Ti si nas šarmirao, u prvom krugu, ali nisi napredovao ništa - rekao je Bosanac.

- Ovo je bilo toliko grubo i čak nepristojno sa tvoje strane, jer neko ko da "Da" da kaže nekome da ne zna da peva. Dragane rekao si da je bio u intonaciji dobar, a da ne zna da peva. Jako je bilo nepristojno. Mislim da je njemu najveća greška što je mene uzeo za mentora - rekla je Zorica.

Produkcija je dala svoj sud i Ognjen Amidžić je odlučio da Pavle ipak dobije glas i prođe direktno u naredni krug.

Autor: R.L.