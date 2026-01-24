Ta pesma me podseća na pokojnu majku: Adil Kurtić emocijom dirnuo srca svih, Karleuša se setila Divne, a Desingerica mu preprečio put ka trećem krugu! (VIDEO)

Malo mu je falilo.

Adil Kurtić naredni je takmičar večeras, a on je izveo pesmu Dina Merlina "Jedan dan, jedna noć". Njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon Merlina, on je promenio ritam te je otpevao pesmu "Putnička", koju u originalu izvodi Dženan Lončarević. Adil je za svoju izvedbu dobio tri "Da", a smo jedan negativan glas dobio je od Desingerice.

- Mislim da je realno stanje da ima tri glasa, na početku je bilo bomba, tu si me oduševio emocijom, vokalom, ali u drugoj pesmi mi nije bilo to to, bez dinamike, bilo je sve isto, za četiri da je bilo potrebno da obe budu baš dobre. U prvoj je bilo bomba, baš mi je držao pažnju, a u drugoj me uspucao, izbo me hemijskom u grlo, okej je, nije bilo mega, nije bilo ni loše - rekao je Desingerica.

- Ovo je greška Viki, koja je dozvolila da peva ovo - rekla je Jelena.

- Ovo što je Desingerica glasao ne, zato što je glasao za mog kandidata ne - rekla je Zorica.

- Kakve teorije zavere, zemlja je ravna... Glasao sam ne zato što je realno tri "Da" da budu. Kad kažem "Ne", nije dobro, kad kažem "Da" nije dobro, ja ne znam šta Kemiš radi kući. Zamisli da ti je Zorica žena, ja bih se obesio odmah - rekao je Desingerica.

- Trebalo bi da pronađemo neki sistem da ne vidimo kako je ko glasao. Hoću da kažem da su ovo klasične kombinacije. Ne sviđa mi se ili mi se sviđa, nemamo mi šta da mislimo. Desingerica je potpuno u pravu, ali ne treba da bude ovako. Ti si trebalo da otpeva još jednom prvu pesmu. Video si glasove, verovatno i to utiče - rekla je Zorica.

- Ja sam ti dala glas zbog prve pesme, to je moja omiljena pesma Dina Merlina, podseća me na moju pokojnu majku, to si doneo na poseban način. Druga pesma je loš izbor. Obukao si se grozno, izgledaš tako kako izgledaš, vidi kako si se obukao - rekla je Jelena.

- Ja sam smršao od prošlog puta, još sam smršao četiri, pet kilograma - rekao je kandidat.

- Ne vidim u tebi nekog ko izgleda i ko se ponaša kao zvezda, neću više glasati za tebe ako se to ne promeni, ali večeras sam ti dala - rekla je Jelena.

- Prva pesma, odlična, druga pesma vrlo dobro. Nisi naglasio taj jedan takt u refrenu da izazoveš blagu emociju, a tako se peva u Bosni, bravo majstore. Ali složio bi se potpuno sa Zoricom, apelujem na žiri da ne donosite odluke kao da ste precedavajući. Niko ovde nema pravo da određuje sudbinu takmičara zato što je on sam sebe promovisao u predsednika, koji jedini ima monopol da odredi kako treba - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.