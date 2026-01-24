Desingerica joj pružio slamku spasa! Jovana Seležan za dlaku izbegla direktno ispadanje, Karleuša poručila: Ona je s*ks bomba! (VIDEO)

Nahvalila njen izgled i stas!

Sledeća kandidatkinja ove večeri bila je Jovana Seležan koja je za svoje prvo predstavljanje odabrala pesmu Cece Ražnatović "Zabranjeni grad", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon toga, ona je otpevala i drugu pesmu, a u pitanju je numera Ane Nikolić "Romale, romali". Posle završenog nastupa, rezultat je bio i više nego jasan, ona je dobila samo jedno "Da" do Desingerice.

- Ja sam dao "Da" ne zato što je bilo toliko dobro nego, eto što si se potrudila i zato što kao predsedavajući moja reč se najviše uvažava, mogu da radim šta ja hoću, dosta si se potrudila, kretala, cimala, vokalno nije dobro, ovo ti je motivacija i šansa za baraž da se potrudiš još malo - rekao je Desingerica.

- Ti si prvu pesmu izvela toliko agresivno, to se ne peva tako, a onda si i drugu pesmu na isti kalup otpevala, meni je to više ličilo da se ti svađaš sama sa sobom nego da želiš da otpevaš, ja sam prva dala ne - rekla je Zorica.

- Prva pesma, ona ima jako težak... Moram da brojim na taj upad, nisam imala kad da je promenim, bila sam nesigurna, taj upad mi je bio komplikovan i agresivan, slažem se sa vašim mišljenjem - rekla je kandidatkinja.

- Devojka nije za ispadanje, ni prva ni druga nisu bile dobre, ne znam da li je pogrešan odabir pesama, nisi nijednu otpevala kako treba. Ne znam šta treba da se radi, ali bih pripisala tome da možda nije tvoj dan, to se desi kod nas žena, imamo periode, ali nije bilo dobro - rekla je Viki.

- Za prvu pesmu, šta je problem, kad odabirate pesme, morate da analizirate način izvođenja, u prvoj pesmi, izvođaš se ne svađa, iz tiha preti, i to je jako ubedljivo, nije što je jako uvek ubedljivo, taj način koji ima puno s*ksepila u pevanja, mora se dobro promisliti pa pevati - rekao je Bosanac.

- Ova kandidatkinja je bomba, i to s*ks bomba, pojava, energija, s*ksepil, prelepa je, ima telo prave boginje Venere, imala bi jako puno uspeha u šoubiznisu, ima ogromnu želju i talentovana je - rekla je Jelena.

Autor: R.L.