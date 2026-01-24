Izgledaš kao da imaš 40 godina! Desingerica besan kao ris zbog svoje takmičarke Marije Kojčinović: Ko ti je to rekao? (VIDEO)

Očekivao je više od nje i od glasova žirija.

Marija Kojčinović naredna je kandidatkinja koja se predstavila večeras i to duetskom pesmom Ace Pejovića i Suzane Branković "Ponoć", a njen mentor je Desingerica.

Za svoje drugo predstavljanje, Marija se opredelila za malo "tvrđi zvuk" te je otpevala čuveni hit "Ekatarine velike" - Ti si sav moj bol. Za svoje izvođenje ona je dobila dva "Da" od Jelene i Viki, dok su Zorica i Bosanac glasali negativno.

- Meni je bila odlična, drugačija, i pevački odlična i izrazom, u prvoj pesmi si pevala oktavu niže, to je jedna zamerka. Ti si se tu udavila, to je baš prenisko, ali druga pesma mi je sve bilo odlično - rekla je Viki.

- Ovo jeste bilo za dva "Da" zato što se devojka nije sastavila, u drugoj pesmi je bila bolja, ali ja mogu da prepoznam energiju i talenat i to neko ludilo koje imaš u sebi, ja sam glasala za to između redova, sa tobom se nije radilo na pravi način. Može mnogo da se postigne sa tobom, zato sam dala "Da". Ti si u drugoj pesmi si pokazala da si suva energija i da imaš tu žišku koja se meni dopada. Imaš 20 godina a izgledaš kao da imaš 40 godina, to je veliki minus, ja bih to potpuno drugačije, ne može devojka od 20 godina da izgleda tako i da sebi puca u budućnost - rekla je Jelena.

- Gde se nije sastavila - pitala je Viki.

- Prva pesma do pola je bila u bunaru. U drugoj pesmi je bila pola pesme u falšu - rekla je Jelena.

- Mi ne možemo da gledamo u pasulj da li je trebalo da pevaš oktavu gore, to je potpuni promašaj, ti si tu pogrešila. Meni je to bilo toliko svađalački, pa posle kad si vrisnula, čitava druga pesma je trebala da ima i toga, ovo je moje mišljenje - rekla je Zorica.

- Prva pesma, pevaju se dve pesme, nemamo šta pričati, da li si imala problem muškog vokala, bilo bi dobro da si dobro otpevala, dobila bi aplauz na prvi ton, jer je pesma poznata. Milan Mladenović je ostavio standard koji još nije dokučen, to je bez kompromisa, bilo je mlako sve. Išla si na taj vrisak, koji je kod nekih mogao popraviti utisak, kod mene ne i zato sam dao ne, to je živa vatra mora se voditi računa - rekao je Bosanac.

- Ko ti je rekao da staviš taj stalak, juriš taj mikrofon, bila si mnogo energičnija u drugoj pesmi, ima ludilo vokal, vanprosečan vokal, nije ovo bilo loše - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.