Mora nekad da se dođe na probu! Viki iskritikovala svog kandidata Mussu, žiri ga nije štedeo! (VIDEO)

Dobio žestoke kritike.

Sledeći kandidat koji se pojavio na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" bio je Mussa Mehmedović, koji je otpevao pesmu Šerifa Konjevića "Imaš li malo ljubavi za mene", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje on je odbarao pesmu Halida Bešlića "Snjegovi hladni dolaze", a nakon nastupa on je dobio dva "Da" od Desingerice i Zorice, dok su Bosanac i Karleuša glasali negativno.

- Prva matrica, ti si brži sve vreme, naviknut da pevaš ovu pesmu na tezgama verovatno. Drugo, sam početak pesme, znajući tu pesmu odličnu, nije štos tad se razvela u refrenu, ti ništa, prva pesma vrlo loše, sve vreme si bio napred, skraćivao si fraze i melodiju si nabadao. Ukupno jako prljavo pevanje. Druga pesma ništa od te pesme, čak si mešao i jekavicu i ekavicu, prosečan nastup, za moj ukus narodnjaka ništa, tanko, tanko - rekao je Bosanac.

- Meni je opšti utisak bio kafanski, kao neki radni pevač dok svi jedu ćevape, a on peva. Ne glavna zvezda nego ona što zabavlja publiku dok se zagrevaju, jedan neću reći džukački pevač, ali praviš triler glavom, zašto ti Viki nije rekla da se triler ne pravi trzanjem glave, nego grlom - rekla je Jelena.

- Šta ću ja Jelena, nekad mora da se dođe i na probu, ja ću Musi da kažem kad dođe red na mene - navela je Viki.

- On je osrednji radni pevač, ali izgleda kao zvezda, on je u prvom krugu bio zvezda, bio fantastičan, a večeras je bio zagrevanje gostiju na svadbi dok jedu ćevapi - rekla je Jelena.

- Na osnovu tog prvog kruga, slaba sam na Srebrenik, rekla sam da ću dati, nije bilo kako treba, tako si napeto pevao, nije nešto što je bilo u prvom krugu, ovo ti je čist poklon sa moje strane - rekla je Zorica.

- Bio je prošli put bolji, složio bih se Zoricom, dva da je totalno pošteno - rekao je Desingerica.

- Meni je jako žao što je to tako, ali je tako, moram da budem realna. Ja se borim za svoje kandidate, skačem, davim se, bijem se, ali moram da kažem da su bili u pravu, da sam sedela tamo i slušala isto bih reagovala kao i oni. Ti imaš potencijal i kvalitet, ali ono što si do sad pevao to se razlikuje od takmičenja - rekla je Viki.

- On tebe gleda samo što ti ne kaže: "S*ri, s*ri moj golube beli"- dobacila je Jelena.

Autor: R.L.