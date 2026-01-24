KATAPULTIRAN U TREĆI KRUG! Sanjin Draganović bacio sve na kolena, žiri ga HVALI NA SVA USTA! (VIDEO)

Oduševio sve.

Sanjin Draganović sledeći je takmičar koji je pevao večeras. On je za svoju prvu pesmu izabrao numeru Saše Matića "Kad tonem", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje Sanjin je odabrao pesmu Milana Stankovića "Od mene se odvikavaj", a nakon završenog nastupa on je dobio sava četiri "Da" i direktno prošao u naredni krug.

- Ti si jedini kandidat od svih prijavljenih koji razmišlja od cipela, ja sam imala nešto slično u pesmi "Čuješ li me majko Jovanova", razmišljaš kako treba da izgleda jedna buduća zvezda. Ušao si vrlo nesigurno u prvu pesmu, ali ja sam postala vrlo slaba na tebe, sad se kajem što ne osta ti kod mene. Sad kad si izašao, melni je pala vilica dovde i mislim se, Bože da li je moguće da postoji stvorenje koje zna šta je šou biznis, kako se treba odnositi prema ovoj sceni, pola kandidata koji odlično pevaju ne znaju kako su došli - rekla je Zorica.

- Zorice, vi imate moje srce zauvek, hvala vam puno - rekao je Sanjin.

- Mislim da je on jedan od najboljih primera napretka u ovom šou. Bilo je to scenski i ranije upečatljivije, ali koliko je napredovao što se tiče vokala i pevanja, vidi se da se trudiš, baš je dobro - rekao je Desingerica.

- Činjenica je da si pevački napredovao, složila bih se da je prva pesma krenula nesigurno, ali se razvila dobro, druga pesma je bila tačna, odrađena kako treba, scenski nastup je odličan, možda mrvicu preagresivan, možda malo da se povučeš. Možda ne tvoje telo, koliko lice, možda bi trebalo da budeš malo draži, umilniji, publika treba da te prihvati, da ih šarmiraš, da budeš dopadljiv, to ti je moj savet - rekla je Viki.

- Prva pesma, nemoj se hvatati Matića ikada igde ni slučajno više. U toj pesmi postoje blu note koje ti ne možeš da otpevaš. Mala salivanja koja čine lepotu tog načina izvođenja. Nije povezivao note. Druga pesma je sasvim prikladna za tvoj način razmišljanja o muzici, kretanja i izvođenja, zato si imao moju punu podršku - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.