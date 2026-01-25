Zorica mu ovo neće oprostiti! Elvis Bakterović šaputao tokom izlaganja Brunclikove, pale žestoke prozivke! (VIDEO)

Nisu ga štedeli.

Sledeći takmičar koji je izašao na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" bio je Elvis Bakterović, koji je otpevao pesmu "A ja sam te volio" koju u originalu izvodi Hakala, a njegov mentor je Desingerica.

Za svoje drugo predstavljanje on je odbarao numeru Šerifa Konjevića "Koliko plavo nebo je", a nakon što je završio obe pesme usledili su i glasovi. On je dobio dva "Da" od Viki i Bosanca, dok su Jelena i Zorica glasale negativno.

- Mislim da je tvoj mentor napravio propust što ti je dao ovu drugu pesmu koja ima mnogo samoglasnika "e", samo sam čula eeee... Tvoje "e" je grozno, ti treba da izbegavaš pesme koje završavaju na "e". Nije dobro, vokali su ti grozni, sa tim akcentom, koje ne nazalno, nosno i meni se ne sviđa - rekla je Jelena.

- I prva i druga pesma su slične, ista ti je interpretacija, sve vreme i sad, ne gledaš u nas, gledaš u žiri, ovde nas gledaš, osmeh, ti si bio kao da si nešto izbugio po toj bini, pa tražiš, pa nije tu, jeste ovde, sve vreme si gledao u pod. Ti si onaj koji je držao ruku u džepu, tu si bio preslobodan, nisam ti rekla da nas gledaš, ti nama pevaš, ne pevaš podu. Ti ni sada nemaš fokus na meni. Iste su mu obe pesme bile, nije bilo čisto pevanje... Ja pričam tebi, a ti šapućeš voditeljki - rekla je besno Zorica.

- Svaka ti čast, ja pričam tebi, ti sve vreme šapućeš voditeljki, hajde uzdravlje - rekla je Zorica.

- Mislim da si promašio izbor pesama, ovde si malo zvučao umorno i nazalno, to je bio problem. Ova prva pesma, prvi deo je bio u redu, a onda si se vukao unazad, nazalno si pevao, on može da bude brz u izgovoru, ali nije bilo uopšte tako loše i rđavo - rekla je Viki.

- Ti sa takvim komentarom osporavaš nekoga ko je glasao ili nije glasao. Svaki član žirija bi trebalo da obrazloži zašto je glasao i da se ne naslanja na drugog člana žirija. Neospotno da si ti talentovan, znaš da pevaš, takmičiš se, e tu je kvaka. Kad se takmičiš, moraš da se dovedeš u red, imaš ovoga, imam onoga, ali sad pevate za žiri, valjalo je da ti vladaš sa svim elemetima vokalizacije, stigneš, zakasniš, fraziraš. Tačno je da je to malo nazalno, onda okej, meni to lično ne bi trebalo puno da smetqa, ali mi mnogo druge stvari smetaju. Zavlačenje unazad je lepo, ali ako stigneš u sledeću frazu na vreme. Tebi nije jasan pretakt, što Viki nije čula, saplitao si se sve vreme, ti mešaš ekavicu, i jekavicu - rekao je Bosanac.

