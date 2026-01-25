AKTUELNO

Domaći

Petnaestogodišnja Ivanina podelila žiri! Zorica ogorčena na Viki: Ispada da ne podržavaš decu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne da na svoju kandidatkinju.

Ivanina Petrov naredna je kandidatkinja ove noći, koja je izvela pesmu Lepe Brene "Pazi kome zavidiš", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, Ivana je promenila ritam, te je za drugu pesmu odabrala numeru "Mrgude", koju u ogirinalu izvodi Slavica Ćukteraš, a za svoje prestavljanje ona je dobila dva "Da" od Desingerice i Jelene, dok su Viki i BVosanac glasali negativno.

- Nisam dao "Da" zato što je to suviše amaterski, sa dosta falša, dosta nesigurnosti ali pohvale za borbenost i želju da prođeš - rekao je Bosanac.

-- Složila bih se sa Bosancem, pred tobom je budućnost, fali ti još koja godinica, pa da se onda vratiš. Odabir pesama ti je bio jako dobar, ali tvoj vokal je još dečiji, amaterski, dosta falša je bilo - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se i sa Bosancem i sa Viki, bilo je malo veštački ubedljivo, nisi bila toliko ubedljivo i dva "da" je totalno okej - rekao je Desingerica.

- Bilo je dosta naivno, ali jako lepo boja glasa, ja sam ti dala glas zbog prve pesme koja je jako teška, gde si ti pokazala strast i emociju, tvoja ruka, želja i emocija je bila dovoljna da stisnem "da" - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da ste bili pregrubi vi koji ste dali "ne". Viki ti si trebala da joj daš "Da" jer sti ti mnogo dobar čovek, a sad je ispalo da ti decu ne podržavaš - navela je njena mentorka Zorica.

- Ja sam to što ima 15 godina navela kao vrlinu, ali neiskustvo i te mlade godinice su dovele do toga da kažem da ima vremena - rekla je Viki.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Petnaestogodišnja Ivona Brnović POBRALA SVE SIMPATIJE! Žiri joj uputio ZLATNE SAVETE (VIDEO)

Zadruga

Zaljubljena je u mog dečka, ali ne može da me ugrozi: Anđela puna samopouzdanja poručila Keti da ne može da je poljulja! (VIDEO)

Zadruga

Stao u Majinu odbranu: Brendon uputio Urošu poruku, pa ga vratio na fabričko! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Petnaestogodišnja Lajla oduševila Viki, ona joj odmah DALA VETAR U LEĐA!

Domaći

Mora nekad da se dođe na probu! Viki iskritikovala svog kandidata Mussu, žiri ga nije štedeo! (VIDEO)

Politika

Vojvođanski separatista Dinko Gruhonjić opet pokušava da zapali univerzitet! (VIDEO)