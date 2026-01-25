Petnaestogodišnja Ivanina podelila žiri! Zorica ogorčena na Viki: Ispada da ne podržavaš decu! (VIDEO)

Ne da na svoju kandidatkinju.

Ivanina Petrov naredna je kandidatkinja ove noći, koja je izvela pesmu Lepe Brene "Pazi kome zavidiš", a njena mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon toga, Ivana je promenila ritam, te je za drugu pesmu odabrala numeru "Mrgude", koju u ogirinalu izvodi Slavica Ćukteraš, a za svoje prestavljanje ona je dobila dva "Da" od Desingerice i Jelene, dok su Viki i BVosanac glasali negativno.

- Nisam dao "Da" zato što je to suviše amaterski, sa dosta falša, dosta nesigurnosti ali pohvale za borbenost i želju da prođeš - rekao je Bosanac.

-- Složila bih se sa Bosancem, pred tobom je budućnost, fali ti još koja godinica, pa da se onda vratiš. Odabir pesama ti je bio jako dobar, ali tvoj vokal je još dečiji, amaterski, dosta falša je bilo - rekla je Viki.

- Slažem se i sa Bosancem i sa Viki, bilo je malo veštački ubedljivo, nisi bila toliko ubedljivo i dva "da" je totalno okej - rekao je Desingerica.

- Bilo je dosta naivno, ali jako lepo boja glasa, ja sam ti dala glas zbog prve pesme koja je jako teška, gde si ti pokazala strast i emociju, tvoja ruka, želja i emocija je bila dovoljna da stisnem "da" - rekla je Jelena.

- Mislim da ste bili pregrubi vi koji ste dali "ne". Viki ti si trebala da joj daš "Da" jer sti ti mnogo dobar čovek, a sad je ispalo da ti decu ne podržavaš - navela je njena mentorka Zorica.

- Ja sam to što ima 15 godina navela kao vrlinu, ali neiskustvo i te mlade godinice su dovele do toga da kažem da ima vremena - rekla je Viki.

Autor: R.L.