Sad sam te nagradila, ali sledeći put ne računaj na mene! Milan Dević na iglene uši prošao u baraž! (VIDEO)

Bio je na granici.

Sledeći takmičar koji se predstavio večeras bio je Milan Dević koji je otpevao pesmu Halida Bešlića "Pamtit ću te", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Potom je Milan izveo pesmu "Očekuješ previše", koju u ogirinalu izvodi Enes Begović, a za svoj nastup on je dobio dva "Da" od Zorice i Desingerice, dok su mu Viki i Bosanac dali negativan glas.

- Meni se nije dopala prva pesma uopšte, pevao si pogrešno melodiju, bilo je tu dosta nesigurnosti. Naročito u drugoj pesmi, jesi napredovao, ali sve ukupno je bledoliko i dinamički, treba ti avaza da bi to isterao iz sebe, mislim da to neće lako ići - rekao je Bosanac.

- Videla se tvoja želja, trud, to pozdravljam, ali malo veći problem je što mora da se peva, ovo je takmičenje pevača, mora da se peva, pevanje je po mom načinu žiriranja na prvom mestu, ovde je to bilo dosta zagušeno, tvoja broja glasa je zatvorena, zagušena, tupa, nije izašlo pevački nešto što bih ja ocenila sa da - rekla je Viki.

- Ja sam nagradila tvoju živahnost, pretrčavao si preko ove bine, ovo je drugi krug, ja sam te nagradila, sledeći put ako ne budeš i pevao i igrao nemoj da računaš na mene - rezkla je Zorica.

- Ovo mi je baš za dva "Da", nije baš mega giga, dosta samouvereno je, ja sam ti dao da jer se ne vodim po principima tvoje mentorke. Prva pesma je bila upucavačka, pesma sa 25 refrena, gledam da nisi zabagovao, možda malo više rada sa mentorkom, ako prođeš u baražu. Malo da posveti vremena i kandidatu nekom - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.