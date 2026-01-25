Sladak si kao šećer! Petnaestogodišnji Milan Bajin osvojio srca svih, ali ipak nije dobio direktan prolaz dalje! (VIDEO)

AKTUELNO

Svima je bio presimpatičan.

Milan Bajin naredni je takmičar koji je dao sve od sebe da obori s nogu žiri i publiku i to pesmom Halida Bešlića "Romanija", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, Milan je otpevao i duetsku pesmu Šaka i Dada Polumente "Ljepša od noći", a za svoj nastup dobio je dva "Da" od Jelene i Desingerice, dok je od Zorice i Bosanca dobio negativan glas.

- Prvu pesmu bomba, pokidao si, druga pesma treba malo šmekerskije da uđeš u to, ali vokal bomba, za ove godine vokal... Malo treba više da se poradi, Viki će morati da bude oštrija, po meni je ovo bilo za tri da, bio si dobar mali, pogle kakav je, kao rumenko, kao pomoćnik Deda Mraza - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' vučete korene iz Bosne? Zbog prve pesme da, a druga pesma je baš bila u falšu, izgubio si snagu u prvoj pesmi, ali zbog tvojih 15 godina i zato što si sladak kao šećer veliko da - rekla je Jelena.

- Ja se slažem sa svim što je rekao Desingerica, ja sam iskrena i računam da ćeš se popraviti, ideš u baraž, ali mislim da će tvojih 15 godina da prođeš dalje, u drugoj pesmi si se pogubio, želim ti puno sreće sine - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Više je bilo za ne nego za da, ja bih ti rekao druga nikako, ali bih ti rekao i tebi i tvom mentoru da obrati pažnju na tvoje vokale, oni su tanki i nazalni, biće puno punije i bolje, bez upotrebe velike pevačke snage i sile. Ima ovde kandidata od 12, 15 godina koji isto dobro pevaju, zato nisam glasao - rekao je Bosanac.

