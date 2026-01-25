AKTUELNO

Domaći

Mila Cicvarić pobrala komplimente na račun izgleda, ali GLASOVI IZOSTALI! Žiri nikako da se usaglasi! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ima novu šansu u baražu.

Mila Cicvarić naredna je kandidatkinja koja se predstavila večeras i to pesmom Elme Sinanović "Ah tugo, tugo", a njen mentor je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu ona je odabrala nuemru "Srbija" koju u originalu izvodi Viki Miljković. Nakon nastupa stigli su i glasovi žirija, a Mila je dobila dva "Da" od Jelene i od Viki, dok su Zorica i Bosanac glasali negativno.

- Izabrala si obe pesme brze, trakalice, nisam mogla da procenim pevanje, vrlo su slične pesme, mora biti teži repertoer za ovaj krug - rekla je Zorica.

- Potpuno bih se složio sa koleginicom Zoricom, a sve vreme si vukla unazad, stalno te gura iza tebe, to ne može, em je lagana melodija, em nema ništa, šta ima tu da se peva, ništa, tu je glavna Srbija i rakija - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je birala pesme u skladu sa svojim vokalnim mogućnostima, da odaberu nešto što mogu da otpevaju. Vukla je unazad, ali nekad takve pesme budu trik, problem joj je bila malo niža intonaciju, to bi te spasilo nekih sitnih falšića, ali prva pesma je bila skroz okej - rekla je Viki.

- Meni je bilo super, obe su mi bile super, osećam energiju, gledam tvoj izraz lica, vozilo me je, super si se obukla, jako si lepa, treba da dobiješ na tempu i dinamici. Ali ove pesme su zapravo velika koska jer ne može svako da ih otpeva, treba puno daha, puno ritmike, dinamike, specifično su teške, nisi imala puno falša, bila si jako dobra večeras - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tu je lepota muzike, i vidite kako mi lepo glasamo kad se izmesi ovaj remetilački faktor - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

