Nemoj da završiš sa mnom, ja sam oženjen! Ana Jasemin pozvala Desingericu na scenu, on odbio, pa ona ZAMEŠALA ispred Bosanca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredna kandidatkinja koja se predstavila ove večeri bila je Ana Jasemin Urošević koja je otpevala pesmu Dare Bubamare "Zidovi". Njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom je izvela i svoju drugu pesmu, numeru "Šećeru", koju u ogirinalu peva grupa "Luna". Za svoj nastup ona je dobila dva "Da" od Viki i Desingerice, dok su Zorica i Bosanac glasali negativno.

Ona je tokom nastupa čak mali i zaplesala sa Desingericom, što je publika oduševljeno dočekala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pevanje je vrlo diskutabilno, pohvalujem želju, stajlnig, ali moj muzički kredibilitet mora odbraniti ono što ja zastupam a to je čistota u pevanju, sve drugo pohvaljujem - rekao je Bosanac.

- Sve od reči do reči mislim isto što i Bosanac - navela je Zorica.

- Ana je napredovala u pevanju, meni je ovo simpatično, lep odabir pesama, zabavili smo se. Mora da postoji čistota pevanja, ali drugi je krug, šta ćemo u sedmom, osmom krugu. Mi smo se dobro proveli, lepo se zabavili -rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam stigla da završim ovo što sam započela - pravdala se Ana Jasemin.

- Nemoj da završiš sa mnom, ja oženjen - rekao je Desingerica.

- Na sceni je sve oprošteno - rekla je kandidatkinja.

- To je tuđa žena rekla, kad kaže moja žena onda je oprošteno. Ja sam baja za kuću, može Bosanac - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Bosanac je potom ustao i zaigrao, a potom otkrio da je dobio kocku šećera.

Autor: R.L.

