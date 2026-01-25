Nemoj da završiš sa mnom, ja sam oženjen! Ana Jasemin pozvala Desingericu na scenu, on odbio, pa ona ZAMEŠALA ispred Bosanca! (VIDEO)

Hit!
Naredna kandidatkinja koja se predstavila ove večeri bila je Ana Jasemin Urošević koja je otpevala pesmu Dare Bubamare "Zidovi". Njena mentorka je Jelena Karleuša.
Potom je izvela i svoju drugu pesmu, numeru "Šećeru", koju u ogirinalu peva grupa "Luna". Za svoj nastup ona je dobila dva "Da" od Viki i Desingerice, dok su Zorica i Bosanac glasali negativno.
Ona je tokom nastupa čak mali i zaplesala sa Desingericom, što je publika oduševljeno dočekala.
- Pevanje je vrlo diskutabilno, pohvalujem želju, stajlnig, ali moj muzički kredibilitet mora odbraniti ono što ja zastupam a to je čistota u pevanju, sve drugo pohvaljujem - rekao je Bosanac.
- Sve od reči do reči mislim isto što i Bosanac - navela je Zorica.
- Ana je napredovala u pevanju, meni je ovo simpatično, lep odabir pesama, zabavili smo se. Mora da postoji čistota pevanja, ali drugi je krug, šta ćemo u sedmom, osmom krugu. Mi smo se dobro proveli, lepo se zabavili -rekla je Viki.
- Nisam stigla da završim ovo što sam započela - pravdala se Ana Jasemin.
- Nemoj da završiš sa mnom, ja oženjen - rekao je Desingerica.
- Na sceni je sve oprošteno - rekla je kandidatkinja.
- To je tuđa žena rekla, kad kaže moja žena onda je oprošteno. Ja sam baja za kuću, može Bosanac - rekao je Desingerica.
Bosanac je potom ustao i zaigrao, a potom otkrio da je dobio kocku šećera.
Autor: R.L.