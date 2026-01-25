AKTUELNO

Domaći

Kad vi iz Sarajeva pevate, mene nešto dirne! Vedad Kajanija oduševio Karleušu, ostali članovi žirija nisu bili tako blagonakloni! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bili su podeljeni oko njega.

Vedad Kajanija naredni je kandidat večeras. On je izveo pesmu Enesa Begovića "Oči moje kletvom bih vas kleo", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, on je promenio ritam i otpevao čuveni hit Duška Kuliša "Ti meni lažes sve", a za svoj nastup dobio je dva "Da" od Jelene i Desingerice i dva "Ne" od Zorice i Bosanca.

- Rekla mi je Viki da si ti potpuni amater. Iz Sarajeva dolaze jako talentovani kandidati, moje veliko da jer vi kad pevate iz Sarajeva mene dirne - navela je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neosporno je da si talentovan i da ti je scena strana. Odlučio sam da ti ne dam glas, ne želim da utičem na tvoj životni poslovni put, ali ovo ti je bila šansa da se nađeš sa nekim klavijaturistom i da vežbaš, jer se čuje strah, nesigurnost, a talenat postoji. Ako slučajno prođeš ili nastavi struju ili kreni ovde samo fazu, ima od tebe sreće, berićeta - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve što je rekao Bosanac, ja se slažem - rekla je Zorica.

- Ako bude išao da radi elektriku, skočila mu je cena - dodala je Jelena.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

PUCALA SI SEBI U KOLENO! Daliborka Vinkić dobija novu šansu u baražu, Karleuša joj poručila: Ličiš na holivudsku zvezdu (VIDEO)

Zadruga

Nisam više mali, još jednom ponavljam... Boris prekorio Minu zbog OVOGA, a onda joj je mama dala vetar u leđa za vezu sa Viktorom (VIDEO)

Farma

Jutarnja doza Prokinog rešetanja: Razočaran nehigijenom pojedinih, izdao nove radne zatatke! (VIDEO)

Domaći

Samo što nisi prevrnula očima, NEĆEŠ BITI ZVEZDA! Karleuša urnisala kandidatkinju, ostali članovi žirija joj dali PUNU PODRŠKU! (VIDEO)

Zadruga

NA MILIMETAR OD POLJUPCA! Bebica i Teodora samo što se ne pomire, bliži nego kad su bili vereni! (VIDEO)

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ: Srbi i Francuzi su bili i ostali tradicionalni prijatelji (VIDEO)