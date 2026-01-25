Kad vi iz Sarajeva pevate, mene nešto dirne! Vedad Kajanija oduševio Karleušu, ostali članovi žirija nisu bili tako blagonakloni! (VIDEO)

Bili su podeljeni oko njega.
Vedad Kajanija naredni je kandidat večeras. On je izveo pesmu Enesa Begovića "Oči moje kletvom bih vas kleo", a njegova mentorka je Viki Miljković.
Nakon ovoga, on je promenio ritam i otpevao čuveni hit Duška Kuliša "Ti meni lažes sve", a za svoj nastup dobio je dva "Da" od Jelene i Desingerice i dva "Ne" od Zorice i Bosanca.
- Rekla mi je Viki da si ti potpuni amater. Iz Sarajeva dolaze jako talentovani kandidati, moje veliko da jer vi kad pevate iz Sarajeva mene dirne - navela je Karleuša.
- Neosporno je da si talentovan i da ti je scena strana. Odlučio sam da ti ne dam glas, ne želim da utičem na tvoj životni poslovni put, ali ovo ti je bila šansa da se nađeš sa nekim klavijaturistom i da vežbaš, jer se čuje strah, nesigurnost, a talenat postoji. Ako slučajno prođeš ili nastavi struju ili kreni ovde samo fazu, ima od tebe sreće, berićeta - rekao je Bosanac.
- Sve što je rekao Bosanac, ja se slažem - rekla je Zorica.
- Ako bude išao da radi elektriku, skočila mu je cena - dodala je Jelena.
