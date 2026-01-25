Petnaestogodišnji Stefan Ilić ZAPALIO STUDIO! Oduševio sve i direktno prošao u sledeći krug! (VIDEO)

Pobrao sve simpatije.

Poslednji kandidat koji se predstavio večeras bio je Stefan Ilić, koji se odlučio za pesmu Saše Kovačevića "Branim", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ove balade, Stefan je odlučio da potpuno promeni ritam, pa je za drugu pesmu izabrao numeru Zdravka Čolića "Pusti, pusti modu". On je za ovaj nastup "bogato" nagrađen, te je pobrao sve simpatije i zaradio sva četiri glasa žirija.

- Stefane, ti si meni večeras osveženje, jedno gospoče, tvoje ponašanje, doziranje, jesi mlad, ne znam kad će se glas promeniti, imaš li curu, pozuri malo, nemoj čekati, da se glas promeni. Odličan si bio, čisto si pevao i meni se tvoje pevanje dopalo - rekao je Bosanac.

- Meni se tvoj nastup dopao, čuje se tvoj mlađani glas, sve je bilo da se ne zameri, bilo mi je žao da odeš u baraž, iako lično mislim da nije za četiri da, ali ovo je nagrada za tvojih 15 godina - rekla je Zorica.

- Mnogo si sladak, jako mi je simpatičan bio tvoj nastup, i za pevanje ne bih ti dala baš 15 godina, zrelije si to odradio, zasluženo si prošao dalje, čestitam - rekla je Viki.

- Ja sam Jelena, dečko, kako se zoveš, a odakle dolaziš, ja sam čula da su beograđani veliki šmekeri, dobro si se obukao. Ja u tebi vidim buduću zvezdu, veoma si veliki šmeker, ti si moj favorit - rekao je Desingerica imitirajući Jelenu.

Autor: R.L.