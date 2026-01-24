TI SI ŠLIHTARA! Viki prozvala Jelenu zbog kašnjenja u emisiju, Karleuša joj odbrusila nikad žešće!

AKTUELNO

Obnovile sukob.

Već na samom otvaranju emisije "Pinkove zvezde", dok je voditeljka Bojana Lazić predstavljala članove žirija, došlo je do koškanja između starih suparnica - Jelene Karleuše i Viki Miljković.

Bojana je primetila da Jelena ima novu frizuru, a Karleuša je konstatovala da je samo to novo.

- Nova frizura, ali vrlo stara i nervozna ja. Jako sam nervozna - navela je ona.

Bojana je potom konstatovala da je Viki večeras stigla prva na emisiju.

- Štreber - rekla je Viki.

- To se kaže šlihtara, ona što sedi u prvoj klupi, uvek diže dva prsta - istakla je Karleuša.

- Ne to se zove odgovrna, a ne da kasniš 45 minuta - rekla je Viki.

- Sve svetice, ali razredna ipak više voli mene. U magareći klupu - rekla je Jelena.

