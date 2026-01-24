NEVIĐENI HAOS U PINKOVIM ZVEZDAMA! Bosanac i Karleuša udruženim snagama urlaju na Viki: Začepi! Upropastila si Desingericu! (VIDEO)

AKTUELNO

Miljkovićka nije imala šanse protiv njih dvoje.

Nakon nastupa Adila Kurtića nastala je opšta svađa između članova žirija. Prvo se Bosanac pobunio dok je davao svoj komentar jer su Viki Miljković i Ognjen Amidžić sve vreme pričali.

- Čujete se ovde. Nema smisla, poštuj moje godine, poštuj moju karijeru, moje znanje - rekao je Bosanac.

- Ako neko poštuje, to sam ja - rekao je Ognjen.

- Viki začepi, čujemo te, bukvalno si pojačana ovde - urlala je Jelena.

Nakon toga Bosanac je govorio kako članovi žirija ne treba da gledaju ostale svoje kolege, već da glasaju po sopstvenom mišljenju, te je za Desingericin glas okrivio direktno Viki.

- Ti si njega inficirala, ti si njega upropastila - rekao je Bosanac.

- Despić je doveden ovde da ga mi pripitomimo, ti si ga pokvarila - rekla je Jelena.

- Despića smo mogli da prevaspitamo - rekao je Bosanac.

- Tebi je krivo što on nije tvoj, ne laje ker sela radi nego sebe radi - rekla je Viki Jeleni.

