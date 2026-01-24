AKTUELNO

Domaći

Ceo studio PLAČE OD SMEHA! Desingerica preuzeo Sanjinov aksesoar, pa poručio: U luster da gledam! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Smehotres sa njima je zagarantovan!

Nakon što je Sanjin Draganović završio svoj nastup, i dobio sva četiri glasa, Ognjen Amidžić je oduševljeno prokomentarisao njegov stajling.

Foto: TV Pink Printscreen

- Molim te to sa glave da daš posle Despiću da stavi, taj abažur - rekao je Ognjen.

- Luster, u luster da gledam - rekao je Despić.

Foto: TV Pink Printscreen

Desingerica je potom izašao na scenu kako bi preuzeo ovaj aksesoar od Sanjina.

- Moram ja da ti ga stavim - rekao je Sanjin, a Desingerica je prišao.

Foto: TV Pink Printscreen

Svi su bili potpuno oduševljeni kako mu pristaje, te je usledio smeh i aplauz u studiju.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

