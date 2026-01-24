Ceo studio PLAČE OD SMEHA! Desingerica preuzeo Sanjinov aksesoar, pa poručio: U luster da gledam! (VIDEO)

Smehotres sa njima je zagarantovan!
Nakon što je Sanjin Draganović završio svoj nastup, i dobio sva četiri glasa, Ognjen Amidžić je oduševljeno prokomentarisao njegov stajling.
- Molim te to sa glave da daš posle Despiću da stavi, taj abažur - rekao je Ognjen.
- Luster, u luster da gledam - rekao je Despić.
Desingerica je potom izašao na scenu kako bi preuzeo ovaj aksesoar od Sanjina.
- Moram ja da ti ga stavim - rekao je Sanjin, a Desingerica je prišao.
Svi su bili potpuno oduševljeni kako mu pristaje, te je usledio smeh i aplauz u studiju.
Autor: R.L.