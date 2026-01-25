Karleuša imitirala Desingericu, porađala se na bini i gurala prst u usta! Zorica vikala: Gde mi je APARAT ZA PRITISAK! (VIDEO)

Totalno rasulo među članovima žirija.

Nakon što je Elvis Bakterović završio svoj nastup, Jelena Karleuša rešila je da se verbalno obračuna sa njegovim mentorom Desingericom.

- Zorice je u pravu, Viki je u pravu, Jelena nije - rekao je Desingerica.

- Šta sam ja pogrešno rekla? Ajmo aplauza, ajmo, ajmo svi da se ponašamo kao ti. Ja sam te rodila, svi smo te rodili, ju, ju, koji krindž, idemo aplauza. Ja sam te rodio - ponavljala je Jelena.

- Seci ovo da ne popadaju ljudi od krindža, jezivo bajo - rekao je Desingerica.

- Hiljadu puta sam to čula u ovoj emisiji, ja sam te rodio. Ja sam ti tata, ja sam ti tata, hiljadu puta, to je zapravo što mesecima slušamo - rekla je Jelena.

- To što nije gledao u oči, nije bilo baš za ne, to ti Zorice zameram - rekao je Desingerica.

- Toliko sam se potresla, sad ću morati da izmerim pritisak, nije mi dobro. Gde je ovaj aparat za pritisak, kad mi Desingerica zameri - rekla je Zorica.

- Toliko se potreseš, evo skočio ti je puls, svi smo se tako potresli, svaka njegova reč izazove tolike turbulencije kod nas, ali ja bih to nazvala gasovi - rekla je Jelena.

Autor: R.L.