Andrea Nikolić POKIDALA na samom početku emisije, prošla direktno u sledeći krug, a mentorka Jelena je spustila na zemlju: Ovo nije ni 30 posto! (VIDEO)

Žiri oduševljen, Karleuša negoduje.

Prva kandidatkinja ove večeri bila je Andrea Nikolić, koja se predstavila pesmom Jelene Karleuše "Pucaj u ljubav", a njena mentorka je upravo Karleuša.

Nakon ovoga, Andrea je izvela i svoju drugu pesmu, a ovoga puta ona se odlučila za Viktorijinu numeru "Od Splita do Beograda", a za ovaj nastup ona je dobila sva četiri glasa i prošla direktno u četvrti krug. Desingerica je upitao Jelenu zašto se nije veselila zbog direktnog plasmana.

- Hvala kolege za sva četiri da. Problem je što ona ove pesme mnogo bolje peva, imala je mnogo nesigurnosti, tema ju je razvalila, ona je bila večeras 30 posto svojih mogućnosti i to me nervira, jer je jako talentovana, ova četiri da su za tebe veliki podstrek i podrška, ali moraš puno da radiš - rekla je Karleuša.

- Mila ti si meni u odnosu na prošlo pojavljivanje sada s*ks bomba, em si u najmodernijoj bolji koja se trenutno nosi, izgledaš savršeno, kao da te Jelena stilizovala, ona tupi a mi ti dali četiri glasa. Popljuva nas kao da mi nemamo pojma, meni je tvojih 30 posto bilo dovoljno - rekla je Zorica.

- Sad se podigla lestvica, moraju svi mnogo više da se bore - rekla je Karleuša.

- Ja mislim da je ovo njenih 30 posto, ma beži. Prva pesma odlična, počela mi se dopadati ta pesma. Druga pesma isto, vrlo sigurno i ubedljivo, držala si taj pasađo koji je bio fantastičan, za publiku da prevedem to je jedan termin kojim se koriste muzičari, to je prelaz u registrima od najnižeg do najviših tonova, bio ti je prosto fantastičan, vrlo lepo, dinamika odlična, čisto si pevala, razumljivo, dodavala si melizme doterano i lepo, odmereno - rekao je Bosanac.

- Mislim da Jelena preteruje, kao ona hoće da istakne njene kriterijume, šta bre 30 posto, polako sa tim kvalitetima i dodelama - navela je Viki.

- Ona je u mom timu jedna od najboljih, znam kako je pevala na probi i od nje mnogo očekujem, očekujem od njih lavovsku borbu, to utiče i na gledanost, daj 300 a ne 30 posto - rekla je Jelena.

- Meni je ovo, što kaže Zorica i više nego dovoljno, sve je bilo jako lepo - rekla je Viki.

- Bilo je odlično, za više posto mora još četiri tastera da donese. Ja sam i za prošli krug rekao da mora da se podignu kriterijumi. Meni je ovo bilo baš dobro, sviđalo mi se - naveo je Desingerica.

- Kad je reč o mojoj pesmi, koja je velika koska, to je pesma koja počinje iz bunara, ima veliki raspon, nikad nikome ne dajem tu pesmu jer je problem u najavi, ona je želela ovu pesmu, vežbali smo, morala je cela ekipa da vežba sa njom. Pokazala je da je rasna pevačica, hrabra u odabiru, ako mene bude slušala, mnogo će postići - navela je Jelena.

Autor: R.L.