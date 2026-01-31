Rođen si da budeš zvezda! Igor Lošić prošao u sledeći krug, ali mu žiri gledao kroz prste: I ženama su nekad suva usta, pa moraju... (VIDEO)

Dobio je dosta kritika, ali i direktan plasman.

Igor Lošić naredni je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda", a on je otpevao pesmu Dženana Lončarevića "Piješ sine", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao numeru Nikole Rokvića "Oprosti mojoj mladosti", a nakon otpevanih pesama rezultat je bio jasan - dobio je sva četiri glasa.

- Ako mene pitaš, kad je već treći krug, ovo mi je za tri da - rekao je Desingerica, a Jelena je počela da reži.

- Meni je bilo da moraju obe da budu pun glas, prva pesma odlična, bila je bomba, baš mi je prijalo, a u drugoj pesmi fali energije, emocije, moralo je malo više gasa - rekao je Desingerica.

- Sa drugom je krenuo sunovrat, ne što se tiče pokreta, nego što se tiče pevanja. Što - pitala je Karleuša.

- Suva su mi usta - pravdao se takmičar.

- I ženama su često suva usta, ali se mora što se mora - rekla je Jelena.

- Slažem se za podizanje lestvice, ja sam ti dala glas, a to je bilo za dva ili tri, ne za više. Svaki kraj si propadao u prvoj pesmi, nisi otpevao nijednu figuru, ali je generalno bila dobra, a druga pesma je išla silaznom putanjom. Ja sam častila tvoju mentorku - rekla je Viki.

- Sve su ti lepo rekli, druga pesma ti je bio pogrešan tonalitet, padao si sa falšem. Druga stvar, osmeh ti fali. To ti fali u pevanju otvorio bi ti i imao bi veću kontrolu pevanja, probaj malo da uvedeš i toga biće bolje - rekao je Bosanac.

- Ja volim da pevači pored toga što pevaju i dobro izgledaju, ti izgledaš kao model, baš si rođen da budeš zvezda. Ja sam tebi poklonila glas, ja volim dobre frajere - rekla je Jelena.

Autor: R.L.