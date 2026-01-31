Kakva je pevačina Viki! Karleuša nahvalila Miljkovićkinu pesmu, a Irma Topolović KATAPULTIRANA u četvrti krug! (VIDEO)

Oduševila je sve.

Sledeća kandidatkinja koja se večeras predstavila bila je Irma Topolović, te je otpevala pesmu Aleksandre Prijović "Uspomene", a njena mentorka je Viki Miljković.

Irma je nakon toga promenila ritam, te je za drugu pesmu odabrala numeru svoje mentorke koja nosi naziv "Razlika". Ona je dobila sva četiri da i direktno prošla u četvrti krug.

- Na drugoj pesmi se videlo kakva je pevačina Viki Miljković. Kad sedim sa društvom ja volim da puštam tvoje pesme Viki, ova mi je jedna od najomiljenijih. Ti si Irma talentovana pevačica, ali druga pesma je pokazatelj da ti ne treba da pevaš pesme Viki Miljković. A prva pesma koja je bila jako dosadna energetski, ti si jako lepo otpevala. Izgledaš kao mlada Snežana Savić. U drugoj pesmi puno falša, nisi bila ni 30 posto kako to Viki može da donese i to je to - rekla je Jelena.

- Meni je bilo veličanstveno, prva pesma je bila baš glamurozna, ne bih se složilo sa Jelenom, ova pesma od Viki je teška, ne može da peva kao Viki ali bila je dobra, najpribližnija je bila, baš mi se sviđalo, ispratila si njen način pevanja, to je teško uraditi, meni je ovo bilo baš dobro. Glamur. Što se tiče energije, nije bila pun gas, ali možda nije ni trebalo - rekao je Desingerica.

- Prva pesma, ovo je pokazalo problem mentora, koji je celu pesmu upropastio zbog kraja, zašto je trebalo da se diže, bar jedan ceo ton više da pevaš. Celu pesmu je pevala u bunaru, jedva se borila da izađe, ali si se izborila. I drugu pesmu je trebalo možda trebalo dići, jer si klizala u falš naviše. Prva pesma upropašćena zbog tonaliteta, a kraj ispod prosečan. Od tebe ima štofa, imaš komercijalan glas, lepo izgledaš i zato si dobila da - rekao je Bosanac.

- Irma, ja sam i prošli put rekla da sam slaba na Srebrenik, izgledaš savršeno, pevaš odlično. Ja sam već počela da selektujem kandidate svojih kolega koji bi trebalo da dođu do finala, ti si jedna od tih - rekla je Zorica.

