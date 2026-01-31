Ima li istine u ovome?
Nakon što je Irma Topolović završila svoj nastup usledili su komentari žirija, ali i svađa istih. Zorica Brunclik zapretila je Desingerici da ne želi da čuje nijednu reč od njega dok ona komentariše.
- A ti samo progovori još jednom, e probaj - rekla je Zorica.
- Jelena, je l' si primetila kako nam je Despić miran, dobar, pohvalite ga malo, zašto ga ne pohvalite kad je dobar - navela je VIki.
- Ja sam apsolutno sigurna da si mu nešto stavila u piće - rekla je Karleuša.
- Od onakvog dase postade s*ronja običan - rekao je Bosanac.
- Imam teoriju zašto Viki podržava Despića, zato što se loži na ćelave likove, kao Taške nova verzija, Taške 2.0 - rekla je Jelena.
- U prošloj emisiji je rekla Viki, on nju plaća da radi sa njihovim kandidatima - rekao je Bosanac.
Autor: R.L.