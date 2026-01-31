AKTUELNO

Domaći

Viki se loži na ćelave, a Despić je Taške 2.0! Karleuša shvatila zašto Miljkovićka brani Desingericu, Bosanac poručio: Od onakvog dase postade s*ronja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/TV Pink Printscreen ||

Ima li istine u ovome?

Nakon što je Irma Topolović završila svoj nastup usledili su komentari žirija, ali i svađa istih. Zorica Brunclik zapretila je Desingerici da ne želi da čuje nijednu reč od njega dok ona komentariše.

- A ti samo progovori još jednom, e probaj - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jelena, je l' si primetila kako nam je Despić miran, dobar, pohvalite ga malo, zašto ga ne pohvalite kad je dobar - navela je VIki.

- Ja sam apsolutno sigurna da si mu nešto stavila u piće - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od onakvog dase postade s*ronja običan - rekao je Bosanac.

- Imam teoriju zašto Viki podržava Despića, zato što se loži na ćelave likove, kao Taške nova verzija, Taške 2.0 - rekla je Jelena.

- U prošloj emisiji je rekla Viki, on nju plaća da radi sa njihovim kandidatima - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

