Nisi prošao zbog NADMENOSTI TVOG MENTORA! Jedan od favorita ide u baraž, žiri OCRNIO Bosanca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu mu dali sva četiri glasa.

Dimitrije Dilber naredni je kandidat koji se noćas predstavio na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" i to sa pesmom Džeja Ramadanovskog "Za kraj", a njegov mentor je Dragan Stojković Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugo predstavljanje on je odabrao pesmu "Opa, opa", koju u originalu izvodi Louis. On je dobio tri da, a samo mu je Desingerica dao negativan glas.

- Dragane, jako sam uvređena sa tvoje strane, tvoje omalovažavanje svih nas, rekao si da smo gluvi, to je nepristojno, imaš pravo ali je ružno od tebe. Ne možeš da priznaš da si ovog dečka ukanalio sa odabirom pesme - navela je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mikrofon mu je bio odmaknut više nego što treba - rekao je Bosanac.

- Tvoje ponašanje je neprimereno tvojim godinama. Glasala sam za Dilbera, kad sam ušla u hol, videla sam njega i rekla sam mu ti si Dilber. Ja bih bila jako nesrećna da ti ne ideš dalje, ovo što ti se desilo, desilo ti se zbog nadmenosti mentora koji misli da je popio svu pamet sveta kad je muzika u pitanju - rekla je Zorica.

- Sve je rečeno - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve bi bilo u redu da nisi odmakao mikrofon, sve je bilo namešteno kako treba, ko to ne čuje, ja nisam tome kriv. Nije mi nikakav problem, ti si odličan, idemo dalje - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

