Nisi dovoljno radio! Desingerica prozvao Bosanca, on ga oduvao: Postao si popularan, OTKAD SE KAČIŠ NA MENE! (VIDEO)

Rat ne jenjava.

Nakon što je Dimitrije Dilber završio svoj nastup njegov mentor Dragan Stojković Bosanac ušao je žestoki sukob sa Dragomirom Despićem Desingericom.

- Nisi realna, rekla si da više nema kreditiranja - obratio se Desingerica Jeleni.

- Mogu odmah da ti oduzmem glas, ja sam dala iz drugih pobuda - rekla je Jelena.

- Da pitamo mentora što mu dade ovako niske intonacija, greška mentora, zabo te u kanal - rekla je Viki.

- Vi ste gluvi, pesma je rasponska, dečko je otpevao jasno i glasno - rekao je Bosanac.

- Mi nismo gluvi mi smo glupi što poklanjamo - rekla je Jelena.

- Glupo je da te kaznim zbog greške mentora, intonacija je bila jako niska - rekla je Viki.

- Držao je malo dalje mikrofon i ja mu zbog toga ne bih dao glas - rekao je Bosanac.

- Ja moram da kažem da nisi dovoljno radio sa ovim dečkom, ja budem od 12 do 12 ovde, isteravaju me odavde, tonac plače, hoće da ide kući - rekao je Desingerica.

- Radio sam više nego ti sa tvojima. Nemoj sad ja da počnem, ja sam te rodio, ti si postao popularan otkad se kačiš na mene - rekao je Bosanac.

- Šteta što se nije radilo sa njim, šmekersi je kandidat, obe pesme su u falšu, nije bilo dobro - rekao je Desingerica.

- Ti ne znaš šta je falš - rekao je Bosanac.

- Namirisala sam da ćemo svi davati glasove, ti danas nisi bio za četiri, zbog njega smo dali - rekla je Jelena.

- Pa vodi ga kući. Ja sam dao "Ne", ne bih ja kaznio, ali ovo je surov posao, ne može svi da dobiju sva četiri da. Ja sam mentoru dao ne -

- Ti ne možeš meni da daš ne jer nisi moj nivo, tek si počeo da izlaziš na sceni - rekao je Bosanac.

- Da te ćale nauči kako se brije - naveo je Desingerica.

Autor: R.L.