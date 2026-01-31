AKTUELNO

Jovana Stošić dobila sva četiri glasa, pa popila kritike! Jelena se brecnula zbog Bosančevog komentara o njenoj pesmi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dali joj direktan prolaz, pa je uništili.

Jovana Stošić sledeća je kandidatkinja ove večeri koja se prestavila pesmom Jelene Karleuše "Još te volim", a njen mentor je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu Jovana je odabrala numeru Ane Štajdohar "Neko kao ti". Ona je dobila sva četiri "Da" i direktno prošla u sledeći krug.

- Moram priznati da je ovo prijatno iznenađenje, da je u ova tri minuta pevana ista pesma, nije bilo razlike, tekst se ništa nije razumeo. Ali moram priznati da sam da da ne bude da vraćam, pevala si čisto, nerazumljivo, istu pesmu i istom tonalitetu. Ovo je jedna pesma, dao sam glas za jednu pesmu - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraću odmah da reagujem na ove brutalne uvrede, jedna pesma je veliki hit, jedna od mojih najvećih hitova, a za drugu pesmu nikad nisam čula a ja čujem sva s*anja koja se snimaju na Balkanu. Čemu odabir druge pesme kad tu pesmu nikad niko nije čuo, zašto? Prva pesma jako pristojno, trebali ste podići, ja bih to isterala. Svidelo mi se ovo sa medvedićima. Ti nisi bila za četiri da, ovo je bilo na rezervi. Ona je bila u sigurnoj zoni, dva tona, da ne ispadne nigde, da ne pogreši, da ne čujemo ništa. Mislim da je mnogo bolje mogla da otpeva - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je bila za da pevački, scenski. Tvoju pesmu je otpevala lepo, malo je ponarodnjačila. Nije mi intonacija smetala, ona ima tu poluenergiju, pevački je probila, ne mogu da joj ne dam da, nije za ne. Ona je vrlo korektan i solidan pevač - navela je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam što sam ti dala da, ali nisi za ne - rekla je Zorica.

Autor: R.L.

