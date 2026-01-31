ZAPALILA STUDIO PINKOVIH ZVEZDA! Daria Subotić oduvala svojom interpretacijom, žiri joj uputio sugestije da raskrči put do finala! (VIDEO)

Oduševila je i žiri i publiku.

Sledeća takmičarka ove večeri bila je Daria Subotić koja je izvela pesmu "I’d Rather Go Blind" - Etta James, a njen mentor je Bosanac.

Nakon toga Daria je izvela pesmu Olivere Katarine "Alaj mi je večeras po volji". Ona je dobila sva četiri da i direktno prošla u sledeći krug.

- Ja tebe moram da poljubim, Bože koliko si slatka i talentovana - rekla je Viki.

- Verovatno radiš sa nekim, i to se vidi, ali mnogi rade i pokušavaju ali to je vrlo zahtevno da nauči, čak i u kasnijim godinama, ti si to uradila maestralno, ne verujem da to dete može da izvede, može da izvede samo vanserijski talenat. Izabrala si repertoar, ja sam se iznenadila, mislila sam da ćeš da potoneš, ali si ti ovo maestralno uradila. Svaka čast - rekla je Viki.

- Ja nisam mislio da ćeš da ideš dole, možeš da ideš samo gore, šta god da joj daš da peva, ona će da ti prenese emociju, talentovana je i zna to da radi. Ona je i glumica i pevačica, ima da napravi haos - rekao je Desingerica.

- Vanserijski talenat vredan ne finala nego i pobede u svakom takmičenju, to je svima jasno. Jedan mali savet, prva pesma je bila velika greška, nijednu reč nisam razumela, bilo je preterivanje, preafektiranje, nekad je mera stvar dobrog ukusa. Preterana improvizacija, imala je kabaretski pristup, nijedna reč ti se nije razumela, ja engleski pričam perfektno. Moj savet je da se ne preteruje u improvizaciji. Impresionirala me je tvoja tehnika pevanja, kako vladaš dahom, kako vazduh kontrolišeš, to je fascinantno, drugu pesmu si obradila tako da se Olivera Katarina i naježila i rasplakala, ja ti čestitam na tvom putu do finala - rekla je Jelena.

- Prva pesma mi se nije dopala, preafektivno, navalentno, ja sam mislila da ćeš da me prebiješ. Druga pesma ti si mila, draga, znamo tvoj talenat, ovu prvu pesmu bi trebalo da zaobiđeš - rekla je Zorica.

Autor: R.L.