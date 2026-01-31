AKTUELNO

TI SI KOKOŠKA U TERANJU, iz Donjeg Brijanja! Karleuša i Viki ZARATILE KAO NIKAD U ŽIVOTU, jedna drugu sočno čašćavale! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestok rat do istrebljenja.

Nakon nastupa Darie Subotić, članovi žirija su se posvađali zbog njene interpretacije pesme "I’d Rather Go Blind" Ette James.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako ona peva bluz, onda to nije za tebe - rekla je Zorica.

- To se tako peva - konstatovala je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne peva se tako, ne agresivna improvizacija - rekla je Jelena.

- Nije bila preagresivna. Ja razumem da se to vama ne dopada, i na to imate pravo - rekla je Viki.

- Nemoj ti iz Donjeg Brijanja da mi govoriš da li se to meni dopada ili ne - rekla je Jelena.

- Ja prvo nisam iz Donjeg Brijanja i da jesam i tamo se sluša bluz jer se bluz baš ovako peva - navela je Viki.

- Mera u džezu i bluzu je ono što se zove dobar ukus - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko god poznaje ovaj stil i pravac, a ja ga poznajem, zna da se ovo tako peva - istakla je Miljkovićka.

- Džez i bluz nije dranje. Kad čujem glas Viki Miljković kao kokoška iz kokošinjca - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možeš da budeš alergična na moj glas, to mene uopšte ne interesuje - rekla je Viki.

- Ti si kokoška u teranju koja nosi jaja, ali to ne znači da imaš veze sa džezom i bluzu, ti si iz Donjeg Brijanja gde se to ne sluša. Ne možeš o tim temama sa mnom nikad, za početak ne govoriš engleski - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

