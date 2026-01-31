Jelena krenula na Bosanca zbog Miodraga Đokića! Na iglene uši prošao u sledeći krug! (VIDEO)

Bilo je nesigurno i netačno.

Miodrag Đokić sledeći je kandidat koji se predstavio večeras u emisiji "Pinkovih zvezda" koji je pevao pesmu Emira Habibović "Nisam ja onaj čovek od pre", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu "Hajde idi drugome" koju u originalu izvodi Darko Lazić. On je dobio sva četiri glasa i prošao u naredni krug, ali uz pomoć Jelene koja je reagovala da Bosanac glasa.

- Hvala, nisam zaslužio - rekao je Miodrag.

- Problem je prva pesma, falš je prva pesma. To je ona romska kadenca koja kreće, nijedan ton nije ubo, to je tačno, da mogu da povučem, sad bih povukao glas. Nisi bio dobar u startu, prva četiri takta ko zavali falš taj ispada, ali imaš kredit, ovo je najlošije tvoje izvođenje u takmičenju. Vrati se sebi - rekao je Bosanac.

- Ima ljudi koji stoje kraj malih ekrana, ima obrazovanih ljudi, koji nisu gluvi - rekla je Viki.

- On je rekao da ti otpevaš a onda to Taške pretvori uz pomoć tehnologije da to zvuči bolje - rekla je Jelena.

- Taške ne radi tako sa pevačima, kao što je on to radio i neke ispravljao - rekla je Viki.

- U najtežim delovima Darkove pesme, mučio se ali u falš nije otišao - rekla je Jelena, a onda je Bosanac ustao te je umalo došlo do obračuna između njih dvoje.

- Ovo je tvoj najgori nastup od početka. Ti si neko ko ima kredita čak i dva kruga da budeš ovakav, ja bih ti dala da, čuvaj se sada nemoj za četvrti krug da budeš napolju, mi ovde čujemo ono što ne treba, srećno sine - rekla je Zorica.

Autor: R.L.