AKTUELNO

Domaći

Teretane, bazeni... Bosanac kupio stan od Viki, pa se odmah pohvalio! Desingerica bocnuo Karleušu: ONA JE BESKUĆNICA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi detalji o privatnom životu muzičara.

Tokom komentarisanja Miodraga Đokića pala je opklada između Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca.

- Nije bio u falšu - rekla je Viki.

- Jeste, hajmo ti i ja za prvu uplatu stana - rekao je Bosanac, a ona je prihvatila opkladu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bosanac kupio stan - rekla je Viki.

- Od tebe? Je l' Beograd na vodi - pitala je Jelena.

- Naravno od mene, ne, ne Bežanijska kosa nebesa. Bosanac ima teretane, bazene - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja još skupljam za Grocku - naveo je Desingerica.

- Ti se bori da izađeš iz podstanara - rekao je Bosanac Jeleni.

- jelena je trenutno beskućnica. Ako nemaš gde, možeš kod mene u Grocku - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

