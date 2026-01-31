Teretane, bazeni... Bosanac kupio stan od Viki, pa se odmah pohvalio! Desingerica bocnuo Karleušu: ONA JE BESKUĆNICA! (VIDEO)

Novi detalji o privatnom životu muzičara.
Tokom komentarisanja Miodraga Đokića pala je opklada između Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca.
- Nije bio u falšu - rekla je Viki.
- Jeste, hajmo ti i ja za prvu uplatu stana - rekao je Bosanac, a ona je prihvatila opkladu.
- Bosanac kupio stan - rekla je Viki.
- Od tebe? Je l' Beograd na vodi - pitala je Jelena.
- Naravno od mene, ne, ne Bežanijska kosa nebesa. Bosanac ima teretane, bazene - rekla je Viki.
- Ja još skupljam za Grocku - naveo je Desingerica.
- Ti se bori da izađeš iz podstanara - rekao je Bosanac Jeleni.
- jelena je trenutno beskućnica. Ako nemaš gde, možeš kod mene u Grocku - rekao je Desingerica.
