Eldar Katana doneo PRŠUTU, BAKLAVE I KAJMAK! Prošao direktno u četvrti krug, pa počastio žiri i publiku! (VIDEO)

Domaćinski!

Sledeći takmičar koji se predstavio ove večeri bio je Eldar Katana, koji je otpevao pesmu Saše Matića "Ne idi s njim", a njegov mentor je Desingerica. Dok je pevao on je uz sebe imao papir, a Jelena mu je prišla i pocepala papir.

Za svoje drugo predstavljanje Eldar je odabrao numeru Sinana Sakića "Svirajte napraviću lom". On je dobio sva četiri glasa i prošao direktno u četvrti krug.

- Smršao sam pet kila, a i nešto sam pripremio, imam jednu vagu. Ovo je za hranu, obećao sam da ću da smršam, to sam nabavio - rekao je Eldar.

- Vidi ti se da jedeš na gram, lepo si se obukao, a i emocija ti je lepa, bilo je sitnih falšića. Imaš srce, imaš emociju, vi iz Sarajeva imate to nešto. Fantastična emocija, smršao si, top si se obukao, scenski nastup, pokazao si želju i volju i evo tebi četiri da - rekla je Jelena.

- Ti si bio prvi večeras koji je zaista zaslužio sva četiri glasa - rekla je Zorica.

- Bio si dobar, bravo, napredak se vidi, ti ne samo da si načinio u pevanju korak nego i u scenskom nastupu i u kilaži i to treba nagraditi - rekla je Viki.

- Eldare je l' si ti poneo ono što smo se dogovorili? Idi donesi - rekao je Bosanac, a Eldar je odmah istrčao sa scene i otišao do svog automobila.

- Da nije kajmak - licitirao je Desingerica.

Potom je Eldar doneo pršutu, nož i dasku za sečenje, a Desingerica je svima podelio.

- I baklave i taštin kajmak. Gledajte publiko šta su baklave - dobacio je Bosanac.

Autor: R.L.