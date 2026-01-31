KARLEUŠA LILA SUZE! Prosula čistu emociju na sceni: Anja Tabak rasplakala sve u studiju, razorila ih potpuno! (VIDEO)

Direktno je prošla u sledeći krug.

Anja Tabak sledeća je kandidatkinja koja se predstavila večeras na velelepnoj sveni "Pinkovih zvezda" i to sa pesmom "Što te nema" Jadranke Stojaković, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugu pesmu ona je odbarala čuveni hit Kaliopi "Crno i belo", a nakon nastupa situacija je bila jasna - ona ide direktno u sledeći krug.

- Koliko je ovo bilo dobro, ja nemam reči, ti si mene rasplakala - rekla je Jelena.

- Jako lepo, jako emotivno, prenela si emociju na nas, a sad kako si završila spao ti je teret i potekle su te suze. Iskeno si pevala, imala si lepih momenata, to si uspela na jedan suptilan i nežan način - rekla je Viki.

- Anja, ti si toliko napredovala, došla si da budeš dama, a u provm krugu si ušetala kao devojčurak, sad si otmena dama, to mi se baš dopalo. Samo bih te posavetovala nema jodlovanja u pesmi "Što te nema" - rekla je Zorica.

- Sve je bilo perfektno, dinamički, samo što je Zorica pomenula, nisu etno pesme, morate povesti računa o stilskoj pesmi - rekao je Bosanac.

- Ne bih ništa komentarisao, baš je bilo ludilo. Ja se tebe ne sećam pre ovoga. Ovo ću sigurno zapamtiti, baš dobro bajo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.