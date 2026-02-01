AKTUELNO

Nakon pršute, na red došla i pica! Aleksandar Stojadinović dobio SVA ČETIRI DA, pa izneo zakusku za sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

On je po zanimanju pica majstor.

Aleksandar Stojadinović naredni je takmičar koji je predstavio večeras i to sa pesmom Ljube Aličića "Ti ne ličiš ni na jednu", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, on je pomalo promenio ritam te je otpevao čuveni hit Šerifa Konjevića "Gde je sad". Aleksandar je za svoj nastup dobio sva četiri pozitivna glasa i prošao direktrno u četvrti krug.

- Zorice super ti je ovaj kandidat, stabilan dobar - rekla je Jelena.

- I potpuni amater, pica majstor - rekla je Zorica.

- Ja sam u prošlom krugu obećao neke pice, stigle su gore a doneo sam i ovde jednu, pica za mentorkau- rekao je kandidat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovaj pica majstor je ozbiljan majstor, svaka čast, sad mi taj stomačić i ide, to testo se lepi, tako da može - rekla je Jelena.

- Dobar si bogami, narodnjaci su zakon - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za jednog amatera i više nego dobro, mislim da ne postoji bolji pica majstor koji bolje peva od tebe, napravio si veliki napredak, meni se to dopalo, bravo i za mentore, dopalo mi se kako si to lepo sa ukusom posložio - rekla je Viki.

- Vidi se mentorski rad, sve je bilo dobro, ide i teče - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

