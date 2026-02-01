Nakon pršute, na red došla i pica! Aleksandar Stojadinović dobio SVA ČETIRI DA, pa izneo zakusku za sve! (VIDEO)

On je po zanimanju pica majstor.

Aleksandar Stojadinović naredni je takmičar koji je predstavio večeras i to sa pesmom Ljube Aličića "Ti ne ličiš ni na jednu", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga, on je pomalo promenio ritam te je otpevao čuveni hit Šerifa Konjevića "Gde je sad". Aleksandar je za svoj nastup dobio sva četiri pozitivna glasa i prošao direktrno u četvrti krug.

- Zorice super ti je ovaj kandidat, stabilan dobar - rekla je Jelena.

- I potpuni amater, pica majstor - rekla je Zorica.

- Ja sam u prošlom krugu obećao neke pice, stigle su gore a doneo sam i ovde jednu, pica za mentorkau- rekao je kandidat.

- Ovaj pica majstor je ozbiljan majstor, svaka čast, sad mi taj stomačić i ide, to testo se lepi, tako da može - rekla je Jelena.

- Dobar si bogami, narodnjaci su zakon - rekao je Bosanac.

- Za jednog amatera i više nego dobro, mislim da ne postoji bolji pica majstor koji bolje peva od tebe, napravio si veliki napredak, meni se to dopalo, bravo i za mentore, dopalo mi se kako si to lepo sa ukusom posložio - rekla je Viki.

- Vidi se mentorski rad, sve je bilo dobro, ide i teče - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.