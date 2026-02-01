AKTUELNO

Domaći

Andrea Vantić napravila karambol među žirijem, Karleuša ZAURLALA na Bosanca: Sram te bilo godina tvojih! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoki obračun.

Sledeća je na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašla Andrea Vantić, koja je izvela pesmu Verice Šerifović "Zvona", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu Elme Sinanović "Korak do dna". Nakon što je završila nastup rezultat je bio jasan ona je dobila dva "Da" od Viki i Desingerice, a negativne glasove od Zorice i Bosanca.

- Prvu pesmu ne da nisi naučila, nisi je savladala, takvi promašaji u melodiji, to nikako, Verica je takav zalogaj, takav promašaj. A u drugoj nisam osetila tvoju želju da prođeš, tako da ovog puta ne - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije mi se dopalo, pokušla si jodlovanje da smanjiš. Nije mi se svidelo ništa, kandidatkinja ima kompleks od jodlovanja, nije pevala majci a to je najlepa reč u životu jednog čoveka. Druga pesma, ne peva se bez ritma, sve si pevala unazad. U prvoj pesmi je pevala komšinici, nije majci, bila je falš. Ja poimanje majke osećam drugačije - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' bila u falšu? Sram te bilo godina tvojih da kažeš da je bila u falšu, nije bila u falšu, možda ti se nije svidela interpretacija ali nije bila u falšu - rekla je Jelena.

- Sram tebe bilo, nisi joj objasnila šta znači to, nemoj sebe brukati. Ništa nisi producirala u životu, ćuti, nisam ti ja Desingerica - rekao je Bosanac.

- Nemojte da se svađate, ovo je mnogo ružno. Vaspitanje ide iz kuće, sramota - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jelena sedi kući i plati da ti neko objasni. Ne mogu da slušam ni Desingericu, jer to je blam veliki biti ovde - rekao je Bosanac.

- Ne znam original prve pesme, ali meni je bilo malo previše, nije mi prijalo ušima, druga mi je bila sličnija originalu, dao sam da jer mi je bilo za dva da - rekao je Desingerica.

e- Ja se ovo devojke sećam, ti si jedan od pet najkvalitetnijih ženskih vokala. Nisi bila u falšu. Tačno je da ima poluton, ali problem je što tebi nije leglo, nije tvoj fazon, a što se tiče druge pesme, to je tvoj fah, ali te pojela matrica, nisi imala srednji, kad si videla da nešto ne ide, sve si više tonula i padala - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si fantastičan pevač, sve ću učiniti da prođeš dalje, ti si moj favorit, svi moji kandidati su moji favoriti zato sam ih birala - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Matori perverznjaku, sram te bilo! Jelena se zbog Jovana Trojića obrušila na Bosanca, on hteo da ga pohvali, pa se UVALIO U NEPRILIKU (VIDEO)

Domaći

KARAMBOL U UŽIVO PROGRAMU! Aneli i Kačavenda oči u oči, Milena izvadila DOKAZE da je OPERISALA TUMORSKU promenu, pa zaurlala: Ma*š tamo, sram te bilo!

Domaći

VRHUNAC NA KRAJU! Andrea Nikolić napravila FANTAZIJU u 'Pinkovim zvezdama', Karleuša procvetala!

Zadruga

SRAM TE BILO: Janjuš ušao u žestok verbalni okršaj sa Lukom zbog tunjevine! (VIDEO)

Farma

ORI SE IMANJE! Aleksandra zaurlala na Conju, jer je jeo HRANU koju je spremila Sneža Kušadasi: Sram te bilo! (VIDEO)

Zadruga

Sram te bilo bolesniku! Lepi Mića odveo Boru na prevaspitanje, pa mu očitao bukvicu zbog sramotnog ponašanja! (VIDEO)