Andrea Vantić napravila karambol među žirijem, Karleuša ZAURLALA na Bosanca: Sram te bilo godina tvojih! (VIDEO)

Žestoki obračun.

Sledeća je na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašla Andrea Vantić, koja je izvela pesmu Verice Šerifović "Zvona", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu Elme Sinanović "Korak do dna". Nakon što je završila nastup rezultat je bio jasan ona je dobila dva "Da" od Viki i Desingerice, a negativne glasove od Zorice i Bosanca.

- Prvu pesmu ne da nisi naučila, nisi je savladala, takvi promašaji u melodiji, to nikako, Verica je takav zalogaj, takav promašaj. A u drugoj nisam osetila tvoju želju da prođeš, tako da ovog puta ne - rekla je Zorica.

- Nije mi se dopalo, pokušla si jodlovanje da smanjiš. Nije mi se svidelo ništa, kandidatkinja ima kompleks od jodlovanja, nije pevala majci a to je najlepa reč u životu jednog čoveka. Druga pesma, ne peva se bez ritma, sve si pevala unazad. U prvoj pesmi je pevala komšinici, nije majci, bila je falš. Ja poimanje majke osećam drugačije - rekao je Bosanac.

- Je l' bila u falšu? Sram te bilo godina tvojih da kažeš da je bila u falšu, nije bila u falšu, možda ti se nije svidela interpretacija ali nije bila u falšu - rekla je Jelena.

- Sram tebe bilo, nisi joj objasnila šta znači to, nemoj sebe brukati. Ništa nisi producirala u životu, ćuti, nisam ti ja Desingerica - rekao je Bosanac.

- Nemojte da se svađate, ovo je mnogo ružno. Vaspitanje ide iz kuće, sramota - rekao je Desingerica.

- Jelena sedi kući i plati da ti neko objasni. Ne mogu da slušam ni Desingericu, jer to je blam veliki biti ovde - rekao je Bosanac.

- Ne znam original prve pesme, ali meni je bilo malo previše, nije mi prijalo ušima, druga mi je bila sličnija originalu, dao sam da jer mi je bilo za dva da - rekao je Desingerica.

e- Ja se ovo devojke sećam, ti si jedan od pet najkvalitetnijih ženskih vokala. Nisi bila u falšu. Tačno je da ima poluton, ali problem je što tebi nije leglo, nije tvoj fazon, a što se tiče druge pesme, to je tvoj fah, ali te pojela matrica, nisi imala srednji, kad si videla da nešto ne ide, sve si više tonula i padala - rekla je Viki.

- Ti si fantastičan pevač, sve ću učiniti da prođeš dalje, ti si moj favorit, svi moji kandidati su moji favoriti zato sam ih birala - rekla je Jelena.

Autor: R.L.