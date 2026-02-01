AKTUELNO

Oborio si nas s kolena! Emin Mumdžić energijom zapalio sve, izmamio osmeh celom žiriju, MAGIJA NA SCENI! (VIDEO)

||

Malo mu je falilo da prođe direktno u naredni krug.

Emin Mumdžić sledeći je kandidat koji se predstavio ove noći na velelepnoj sceni "Pinkovih zvezda" i to sa pesmom Alena Mukovića "Priđi mi", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao numeru Milana Stankovića "Nepopravljivo", a Emin je za svoju izvedbu dobio tri da od Jelene, Zorice i Desingerice, dok mu je Bosanac dao negativan glas.

- Tvoja želja da prođeš i da uspeš je tolika da ti odeš u falš, a mi se svi nasmejemo i ti nas vrtiš oko malog prsta. Ovaj put si potrošio moj bonus, sledeći put ne. Potpuno si podbacio. Sledeći put moraš da pevaš baz falša - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jao koleno, sve si nas oborio s kolena - rekla je Jelena koja je zakukala jer ju je zabolelo koleno dok je igrala.

- Ti si prošli put dobio od mene bonus, nije moglo više, ti jesi simpatičan, ali imaš previše otvoren smeh, sve vreme i to malo izdržavanih tonova. Ali su majstorski odabrane pesme - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja kandidatkinja koja bila pre tebe, dobila je dva pozitrivna glasa, ti si dobio tri, i to je dokaz da je u ovom poslu energija sve, ti si nama izmamio osmeh, toliko falša, ali nama je bilo toliko lepo da te gledamo i da te slušamo, ti prilaziš svojim neverovatnim šarmom, to se dešava i iza kamera kad provejavaš među nama, imaš jako lepu energiju. Ako je upalilo, ako magija radi, guraj tako kako radi - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je istina sve što su ti rekli, tvoja energija je prelepa, ali da je bilo falša, bilo je i to iz tvoje prevelike želje. Ti si divan momak, lepo vastpitan, kulturan - rekla je Viki.

- Mislim da je ovo daleko dokle si došao na tu svoju magiju. Ti se sad takmičiš sa ozbiljnim vokalima, ja tebe gledam, vidiš ti sa kim se takmičiš i prolaziš, ozbiljniji vokali dobijaju manje glasova, daleko si ti došao - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

