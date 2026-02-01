AKTUELNO

Domaći

Viki stala na put njegovoj sreći! Bojan Davidović put do četvrtog kruga mora da nađe u baražu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije ispunio njena očekivanja.

Bojan Davidović sledeći je takmičar ove noći, koji je izveo pesmu Harija Mata Harija "Lejla", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugo predstavljanje, Bojan je odbarao Luisovu pesmu "Mećava". On je dobio tri pozitivna glasa, dok mu je "Ne" dala samo Viki Miljković.

- Ti beše reče da hoćeš umetnički nadimak Boda. Ti si toliko bio nadahnut u prvoj pesmi da si potrošio energiju. Onda si malo popustio. Tvoj izgled od prošlog puta i sad, ti si se tako pospremio, prava scenska pojava, ti se meni dopadaš - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad si izašao tako vošten, mislim se nije zaj*bancija. Prezanimljivo, vokalno predobro, kunem ti se bajo - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bodo ti si ovde jedini ozbiljni pevač od takmičara, držiš standard, jako si dobro pevao, sem ulazak u prvoj pesmi, sam si iskomponovao, ostalo mi je bilo top. Zašto treba diskutovati o ne, Jelena bravo, bravo Džej Kuj - rekao je Bosanac.

- Vidi Bodo, ima mogućnost produkcija da te pusti, ali ja moram da kažem šta mislim. Meni se nije dopalo u prvoj pesmi, pored tog ulaska u strofu, dosta falša, u drugoj pesmi nema potrebe za tim trilerima, to se stilski tako ne peva i treće što meni najviše smeta budi opušten, budi ono što jesi, imaš mnogo toga što vredi, previše si bio stegnut, ukočen, neiskreno mi je. Nemoj misliti da ja imam nešto protiv tebe, ovo je da te razdrma, ti svakako treba da ideš dalje. Nema razloga da budeš ukočen i proračunat - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

Produkcija je odlučila da on ipak svoju sreću potraži u baražu.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

Probio led: Janjuš pokazao kakav je glumac, žiri više očekivao od kralja humora! (VIDEO)

Zadruga

Razočarala se: Bojana priznala da joj se učesnici nisu nimalo dopali! (VIDEO)

Domaći

'BOG VAS BLAGOSLOVIO - OVAJ PUT ZA DEČIJU RADOST!' Jelena Đoković se obratila Nikoli Rokviću i njegovoj deci nakon pevačevog ŽIVOTNOG PODVIGA! (FOTO)

Pinkove Zvezde

Viki navukla gnev kolega jer je dala glas takmičarki: Idi negde drugde, nema šta da tražiš u baražu (VIDEO)

Domaći

Anđela i Gastoz na korak do prvog poljupca: On joj se zavukao u krevet, sevaju ljubavne varnice! (VIDEO)

Zadruga

Ona okom, on skokom: Bebica se bacio na posao čim mu je Teodora izdala naredbu! (VIDEO)