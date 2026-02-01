Viki stala na put njegovoj sreći! Bojan Davidović put do četvrtog kruga mora da nađe u baražu! (VIDEO)

Nije ispunio njena očekivanja.

Bojan Davidović sledeći je takmičar ove noći, koji je izveo pesmu Harija Mata Harija "Lejla", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugo predstavljanje, Bojan je odbarao Luisovu pesmu "Mećava". On je dobio tri pozitivna glasa, dok mu je "Ne" dala samo Viki Miljković.

- Ti beše reče da hoćeš umetnički nadimak Boda. Ti si toliko bio nadahnut u prvoj pesmi da si potrošio energiju. Onda si malo popustio. Tvoj izgled od prošlog puta i sad, ti si se tako pospremio, prava scenska pojava, ti se meni dopadaš - rekla je Zorica.

- Kad si izašao tako vošten, mislim se nije zaj*bancija. Prezanimljivo, vokalno predobro, kunem ti se bajo - rekao je Desingerica.

- Bodo ti si ovde jedini ozbiljni pevač od takmičara, držiš standard, jako si dobro pevao, sem ulazak u prvoj pesmi, sam si iskomponovao, ostalo mi je bilo top. Zašto treba diskutovati o ne, Jelena bravo, bravo Džej Kuj - rekao je Bosanac.

- Vidi Bodo, ima mogućnost produkcija da te pusti, ali ja moram da kažem šta mislim. Meni se nije dopalo u prvoj pesmi, pored tog ulaska u strofu, dosta falša, u drugoj pesmi nema potrebe za tim trilerima, to se stilski tako ne peva i treće što meni najviše smeta budi opušten, budi ono što jesi, imaš mnogo toga što vredi, previše si bio stegnut, ukočen, neiskreno mi je. Nemoj misliti da ja imam nešto protiv tebe, ovo je da te razdrma, ti svakako treba da ideš dalje. Nema razloga da budeš ukočen i proračunat - rekla je Viki.

Produkcija je odlučila da on ipak svoju sreću potraži u baražu.

Autor: R.L.