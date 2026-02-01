Je l' si u toj košulji bio i prošli put? Zorica stavila Stefana Radića na teške muke, Karleuša ga dokusurila: Radio si botoks? (VIDEO)

Dobro su ga zapamtili.

Sledeći takmičar ove večeri koji se predstavio na velelepnoj sceni "Pinkovih zvezda" bio je Stefan Radić koji je otpevao čuveni hit Bjelog dugmeta "Nakon svih ovih godina", a njegov mentor je Desingerica.

Za svoje drugo predstavljanje, Stefan je odabrao pesmu grupe Galija "Digni ruku". On je dobio pozitivan glas od Viki, Karleuše i Zorice, dok mu je Bosanac dao "Ne".

- Ne zbog istih stvari koje sam ti rekao prošli put, rok muzika je lepa i zanosna, ali ovde se ti takmičiš i neko te sluša ko daje glas, mora se pevati čisto, nema ukrasa, gde se može sakriti. Prva pesma, naročito ono visoko, falš pukao glas. U drugoj pesmi ništa nisam čuo, ne moram da znam tekst, ne moram da znam i pesmu, sem refrena cela strofa je bila nerazumljiva, nesigurna, sebi u bradu, ili nije bila dobra intonacija, ili tvoj raspon ne može da trpi Galija, biloo je falš za falšom. U prošloj emisiji me je bilo sramota, ali sam ti rekao šta da popraviš - rekao je Bosanac.

- Izabrao si jako teške pesme, u ovoj rok izvedbi tu se čuje svaka mana tehnička, dobro barataš time, imaš emociju, od jedan do deset ti si talno devet plus, stoji da je bilo dosta falšića, ali pevati rok muziku je jako teško. Ne mogu da ti ne dam glas, jako si dobar kandidat, sve si bolji i sve si lepši, nešto si se podmladio, da li si se bucnuo, sijaš nekom lepom energijom. Želim ti da ti se lepe stvari dešavaju i da se uvek smeješ i da imaš ovako divnu emociju, jako teško je pevati rok muziku, bravo - rekla je Jelena.

- U prošlom krugu nisam glasala za tebe, evo sad glasam htela sam to da ispravim. Je l' si bio u toj košulji i prošli put, znaš kako su slične. Možda si bio i bolji u prošlom krugu, ali ja sam ispravila svoju grešku, sad sam glasala - rekla je Zorica.

- Meni je to bilo baš lepo, nemamo mnogo rok pevača u ovoj sezoni, ti si rok pevač koji ima veoma karakterističnu boju glasa, jako dobro to radiš, svi te prepoznajemo, bitno je kad neko ostavi pečat. I kolege se sećaju, meni je bilo dobro, ja nisam čula te falševe, po meni si bio za četiri glasa, ali svako ima pravo na svoje mišljenje - rekla je Viki.

- Kao da si botoks radio, nešto mi sijaš - konstatovala je Jelena.

- Nije bajo nego pije limun i đumbir ujutru sa toplom vodom i to ti je to - rekao je Desingerica.

- Bio je odličan, baš me čačnuo, ja bih to jedno ne zanemario - rekao je Desingerica.

