RAZGALIO SVE U STUDIJU! Miroslav Dobrijević zamalo prošao direktno u sledeći krug, publika na nogama! (VIDEO)

Bilo je veoma veselo.

Miroslav Dobrijević poslednji je takmičar koji se predstavio ove noći i to sa pesmom Vekija Jelića "Kol’ko košta ljubav ta", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao numeru Šerifa Konjevića "Zbog tebe sam vino pio", a za svoju izvedbu dobio je tri da, a samo jedan negativan glas od Viki.

- Ja stvarno ne bih da Jelena opet skače i da se ljuti, ali meni se stvarno nije dopalo, krajevi nisu bili dobri, bilo je falša, trileri nisu bili dobri, pa može da se ljuti kako ko hoće, ja ne mogu protiv sebe, ja imam pravo da glasam - rekla je Viki.

- Ti si meni muški, stameno, tačno otpevao, u drugoj pesmi si skrenuo dva tri puta, ali odavno nisam čula nešto tako, kad kreneš držiš prikovane poglede, alal ti vera - rekla je Zorica.

- To je bilo... Druga pesma je poteška, izgleda naivna, ali si ti to izneo kao da smo gore na Manjači, udri samo... To nije loše bilo, zdrav glas, bravo, dobra boja glasa, dobar izgovor, malo tonske čistote i to će biti top - rekao je Bosanac.

- Odlično je bilo. Baš je bilo dobro narodnjački, vokal jak, Džej Kaj je uradila dobro, odlično, kidalica bajo, ne znam šta bih rekao - rekao je Desingerica.

- Viki ima neki problem očigledno, ali ćemo i taj problem rešiti u baražu - navela je Karleuša.

Autor: R.L.