Samo ti liži prste, a tvoj kandidat ton u d*pe ubo nije! Karleuša i Viki na IVICI OKRŠAJA, Miljkovićka poručila: Ne želim ovo da trpim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jedna od najžešćih svađa do sada.

Nakon što je Bojan Davidović završio svoj nastup nastao je kurcšlus između njegove mentorke Jelene Karleuše i Viki Miljković, koja mu je jedina dala negativni glas.

- Boda je možda i jedan od najboljih takmičara. Hvala Despiću što si primetio, i emocija i ponašanje i stajling potpisujem. Za razliku od ove koja ždere pored tebe, koja je od mene za svog kandidata dobila glas, kome sam ja dala na osmeh... Samo ti liži prste od pice koju jedeš - povikala je Karleuša.

- To nije pica, to je nepolitanka jer mi je pao šećer. Zašto si toliko sujetna - rekla je Viki.

- Ja sam tvom kandidatu koji se samo smejao a ton u d*pe ubo nije, dala glas, a ti si ovakvom kandidatu dala ne. Ako ćemo po pravdi i po fer odnosu, mnogi su dobili glas a ovom dečku nisu ni do kolena, ja bih zamolila produkciju, to nikad nisam radila - rekla je Jelena.

- Nije u redu da vređaš dečka - pobunila se Viki.

- Ako je on prošao na osmeh, ti moraš da budeš fer - rekla je Jelena.

- Ako neko da ne, hoćemo da mu vadimo oči, čupamo kosu. Ako ja sedim ovde i dam ne, onda treba da trpim uvrede, vređanje kandidata - navela je Viki.

- Treba da trpiš posledice za svoje nefer glasanje, kad ste fer ja ću biti. Ćuti i jedi tu picu. Sram te bilo za komentar bio je stegnut i napet - rekla je Jelena.

- Prva stvar je da je bio falš - rekla je Viki.

- Tvoj glas je u falšu. Ja kad zaćutim, toga treba da se plašiš - navela je Karleuša.

- Ja uzalud sedim ovde, ako na svoje glasanje ne dobijem raznorazne uvrede, ja to ne želim da trpim - rekla je Viki.

Autor: R.L.

